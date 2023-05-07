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Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat'tan Giresunspor maçı sonrası flaş sözler!

Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Giresunspor ile 1-1'lik skorla berabere kaldı. Maçın ardından sarı lacivertlilerin file bekçisi İrfan Can Eğribayat'ın açıklamaları gündem oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2023 Pazar 21:34
Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat'tan Giresunspor maçı sonrası flaş sözler!

Süper Lig'in 33. haftasınde Fenerbahçe deplasmanda Giresunspor ile 1-1'lik skorla berabere kalarak şampiyonluk yarışında çok kritik puan kaybı yaşadı. Maçın ardından ise sarı lacivertlilerde İrfan Can Eğribayat flaş açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

Bundan sonra biz buna göre davranacağız. Ceza almaktan da korkuyorum. Yapacak bir şey yok. Daha bitmedi. Elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Rakibimizin de maçı var, kaybedecekler. Bugün burada yapılanlar hoş olmadı. Türk futbolu neden gelişmiyor, bugün en büyük örneğini gördük. Camia olarak bunu unutmayacağız. Gerçekten herkeste Fenerbahçe düşmanlığı var. Bunu anlamıyoruz. İnanılmaz bir durum. İnşallah bir daha Giresun'dan geçmeyiz

Biz burada futbol oynuyoruz, puanlar kazanılacak, kaybedilecek ama böyle... Kaleci Ferhat ağabey, çok severim kendisini ama bu kadar zamana oynanır mı, Alper Uludağ bir şeyler yapıyor. Bunlar çok iğrenç gözüküyor dışarıdan. Biz bu yapılanları unutmayacağız.

Maç sonu yaşananları herkes gördü. Biz İstanbul'da çok güzel karşılıyoruz. Saçma saçma müzikler açılıyor statta. Fenerbahçe düşmanlığı niye var? Her rakip bize düşman kesiliyor.

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