Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'tan Giresunspor maçı öncesi şampiyonluk sözleri!

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Giresunspor'a konuk olacak. Sarı lacivertlilerin Portekizli çalıştırıcısı Jorge Jesus maç öncesi açıklamalarda bulundu.



Jesus'un sözleri;

Jorge Jesus: Bütün maçlar zor bu ligde. Bugün de zor bir maç bekliyoruz. 4 tane finalimiz var şampiyonluk hayalimizi gerçekleştirmek için. Bugün de bu düşünce ile sahada olacağız. Ligin bu son virajında maç maç üstüne koyarak devam ediyoruz. Sakat oyuncuların iyileşmesi daha fazla çözüm anlamına geliyor. Rakibimizden daha iyi olmak istiyoruz.

Saha içerisinde kazanmak istiyoruz. ifadelerini kullandı.