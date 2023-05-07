Fenerbahçe için kritik viraj! İşte Jorge Jesus'un Giresunspor maçı 11'i

Süper Lig'de şampiyonluk hedefiyle takibe devam eden Fenerbahçe, bugün en kritik virajlarından birine çıkacak. Sarı-lacivertliler, ligin 33. haftasında Giresunspor'a konuk olacak. Çotanak Spor Kompleksi'nde saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Süper Lig'de son olarak Sivas deplasmanından galip ayrılarak lider G.Saray ile puan farkını 3'e indiren Kanarya, rakibini yenerek zirve yarışında hata yapmak istemiyor. Jorge Jesus'un öğrencileri, aynı zamanda ligin ilk yarısında Kadıköy'de 2-1 mağlup olduğu Giresunspor'u devirerek rövanşı da almayı planlıyor. Süper Lig'de son 5 maçında yenilgi yüzü görmeyen sarı-lacivertliler, haftaya 67 puanda girdi. F.Bahçe, kazanması halinde yarın Başakşehir'le karşılaşacak lider G.Saray'a yaklaşarak rakibini stres altına almayı hedefliyor.



GİRESUNSPOR - FENERBAHÇE MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Giresunspor: Ferhat, Hayrullah, Kadir, Arias, Alper, Kadir, Sainz, Mejia, Campuzano, Serginho, Bajic



Fenerbahçe: İrfan Can, Ferdi, Samet, Szalai, Peres, Crespo, Arda, Zajc, Emre, Pedro, Valencia



FENERBAHÇE AÇIK FARKLA ÖNDE

Fenerbahçe ile Giresun, 16. randevularına çıkacak. İki takım arasında daha önce oynanan 15 karşılaşmada sarı-lacivertliler 8, Çotanaklar ise 2 galibiyet alırken, 5 maç beraberlikle sonuçlandı.



SADECE 1 MAĞLUBİYET ALDI

Sarı-lacivertliler, Giresunspor ile bugüne dek deplasmanda 7 müsabakaya çıktı. F.Bahçe, geride kalan maçlarda 3'er galibiyet ve beraberlikle sahadan ayrılırken, rakibine ise sadece 1 kez mağlup oldu.



FERDİ SAĞA GEÇİYOR

Geçen hafta sol kanatta başladığı Sivasspor karşısında 2 golle galibiyeti getiren Ferdi, bu akşam yine ilk 11'de olacak. Sarı-lacivertli ekibin jokeri, sağ bek pozisyonuna dönecek. Savunmanın solunda ise Peres olacak.



MIGUEL CRESPO FORMAYI KAPTI

Orta alanda eksiklerin olduğu sarı-lacivertlilerde, Crespo formayı kaptı. Jesus, Portekizli oyuncuya savunmanın önünde şans verecek. Son haftalarda formasını kaybeden 26 yaşındaki orta saha, bu sezon ligde 21 maçta 3 gol atarken 2 asist yaptı.