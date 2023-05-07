Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe için kritik viraj! İşte Jorge Jesus'un Giresunspor maçı 11'i

Fenerbahçe için kritik viraj! İşte Jorge Jesus'un Giresunspor maçı 11'i

Zirveyle puan farkını 3'e indiren Fenerbahçe deplasmanda Giresunspor'a konuk oluyor. Tek hedefi galibiyet olarak belirleyen sarı-lacivertliler, Galatasaray'ı baskı altına almak istiyor. Teknik direktör Jorge Jesus, sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi. İşte Giresunspor - Fenerbahçe maçında muhtemel 11'ler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2023 Pazar 06:50
Fenerbahçe için kritik viraj! İşte Jorge Jesus'un Giresunspor maçı 11'i

Süper Lig'de şampiyonluk hedefiyle takibe devam eden Fenerbahçe, bugün en kritik virajlarından birine çıkacak. Sarı-lacivertliler, ligin 33. haftasında Giresunspor'a konuk olacak. Çotanak Spor Kompleksi'nde saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Süper Lig'de son olarak Sivas deplasmanından galip ayrılarak lider G.Saray ile puan farkını 3'e indiren Kanarya, rakibini yenerek zirve yarışında hata yapmak istemiyor. Jorge Jesus'un öğrencileri, aynı zamanda ligin ilk yarısında Kadıköy'de 2-1 mağlup olduğu Giresunspor'u devirerek rövanşı da almayı planlıyor. Süper Lig'de son 5 maçında yenilgi yüzü görmeyen sarı-lacivertliler, haftaya 67 puanda girdi. F.Bahçe, kazanması halinde yarın Başakşehir'le karşılaşacak lider G.Saray'a yaklaşarak rakibini stres altına almayı hedefliyor.

GİRESUNSPOR - FENERBAHÇE MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER
Giresunspor: Ferhat, Hayrullah, Kadir, Arias, Alper, Kadir, Sainz, Mejia, Campuzano, Serginho, Bajic

Fenerbahçe: İrfan Can, Ferdi, Samet, Szalai, Peres, Crespo, Arda, Zajc, Emre, Pedro, Valencia

FENERBAHÇE AÇIK FARKLA ÖNDE
Fenerbahçe ile Giresun, 16. randevularına çıkacak. İki takım arasında daha önce oynanan 15 karşılaşmada sarı-lacivertliler 8, Çotanaklar ise 2 galibiyet alırken, 5 maç beraberlikle sonuçlandı.

SADECE 1 MAĞLUBİYET ALDI
Sarı-lacivertliler, Giresunspor ile bugüne dek deplasmanda 7 müsabakaya çıktı. F.Bahçe, geride kalan maçlarda 3'er galibiyet ve beraberlikle sahadan ayrılırken, rakibine ise sadece 1 kez mağlup oldu.

FERDİ SAĞA GEÇİYOR
Geçen hafta sol kanatta başladığı Sivasspor karşısında 2 golle galibiyeti getiren Ferdi, bu akşam yine ilk 11'de olacak. Sarı-lacivertli ekibin jokeri, sağ bek pozisyonuna dönecek. Savunmanın solunda ise Peres olacak.

MIGUEL CRESPO FORMAYI KAPTI
Orta alanda eksiklerin olduğu sarı-lacivertlilerde, Crespo formayı kaptı. Jesus, Portekizli oyuncuya savunmanın önünde şans verecek. Son haftalarda formasını kaybeden 26 yaşındaki orta saha, bu sezon ligde 21 maçta 3 gol atarken 2 asist yaptı.

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray dünyada ses getirecek! Premier Lig devinin yıldızı için Okan Buruk onay verdi: Erden Timur transferi bitiriyor…
Hadise, Ebru Gündeş hakkında ilk defa konuştu! "Benim kimseyle..."
Sağa yeni aday! Boey giderse Cimbom onu getirecek
Cimbom genç yetenek için Bayern Münih ile kapışıyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'ye Nijeryalı kule!
F.Bahçe'nin Giresun kafilesi açıklandı! İşte eksikler
Son dakika deprem mi oldu 7 Mayıs?
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (6 Mayıs)
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Erman Toroğlu'dan bomba Lale Orta iddiası! Erman Toroğlu'dan bomba Lale Orta iddiası! 01:41
Erman Toroğlu'dan bomba Lale Orta iddiası! Erman Toroğlu'dan bomba Lale Orta iddiası! 01:40
İspanya Kral Kupası Real Madrid'in! İspanya Kral Kupası Real Madrid'in! 01:10
Şimşek fırtınası Şimşek fırtınası 01:10
İspanya Kral Kupası Real Madrid'in! İspanya Kral Kupası Real Madrid'in! 01:10
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 00:55
Daha Eski
Toroğlu değerlendirdi! Antalya'ya verilen kırmızı kart doğru mu? Toroğlu değerlendirdi! Antalya'ya verilen kırmızı kart doğru mu? 00:55
Toroğlu o pozisyonu yorumladı! Kırmızı kart gerekir mi? Toroğlu o pozisyonu yorumladı! Kırmızı kart gerekir mi? 00:55
Şenol Güneş'ten flaş hakem açıklaması! Şenol Güneş'ten flaş hakem açıklaması! 00:55
Beşiktaş Antalya'da kazandı! Beşiktaş Antalya'da kazandı! 00:55
Müthiş maçta kazanan Adana Demirspor! Müthiş maçta kazanan Adana Demirspor! 00:55
VAR sonrası kırmızı kart! İşte o anlar VAR sonrası kırmızı kart! İşte o anlar 00:55