Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe için can atıyor! Morelos imzaya doğru

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe için can atıyor! Morelos imzaya doğru

Fenerbahçe'nin gündemindeki Kolombiyalı golcü Alfredo Moleros transfer için gün sayıyor. İskoç ekibi Rangers’la sözleşmesi bitecek olan 26 yaşındaki santrfor, sarı-lacivertli forma için can atıyor. Kulübün kendisiyle yollarını ayıracağını açıklaması üzerine de “Konuşmamak daha iyi” mesajını yazdı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2023 Cumartesi 06:50
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe için can atıyor! Morelos imzaya doğru

Bu sezon takımın gol yükünü çeken Enner Valencia'yla yeni sözleşme durumu netleşmeyen Fenerbahçe, yerine alternatif isimler konusunda çalışmalarını dört koldan sürdürüyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe için can atıyor! Morelos imzaya doğru

Sarı-lacivertlilerde imzaya en yakın isim olarak, İskoç devi Glasgow Rangers'ın golcüsü Alfredo Morelos gösteriliyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe için can atıyor! Morelos imzaya doğru

Fenerbahçe, sözleşmesi bitecek olan ve Glasgow Rangers Teknik Direktörü Michael Beale'in yollarını ayıracağını söylediği Alfredo Morelos, için artık gün sayıyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe için can atıyor! Morelos imzaya doğru

Sevilla'nın da ilgisinin olduğu 26 yaşındaki santrfor da ayrılık açıklamasının ardından "Konuşmamak daha iyi" mesajını attı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe için can atıyor! Morelos imzaya doğru

Rangers'la idmanda çekilmiş fotoğrafını yükleyip altına, "Ellerim her zaman seninle tanrım" diye yazdı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe için can atıyor! Morelos imzaya doğru

Genç forvet, temmuz 2007'den beri formasını giydiği İskoç devinde bu sezon oynadığı 43 maçta forma giydi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe için can atıyor! Morelos imzaya doğru

Bu karşılaşmalarda 12 gol, 7 asist katkısı sağladı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe için can atıyor! Morelos imzaya doğru

Gol kadar asistçi yönüyle de öne çıkan Morelos, 11 kez de Milli Takım'da ter döktü ve 1 gol attı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe için can atıyor! Morelos imzaya doğru

Morelos santrfor mevkisinin haricinde her iki kanatta da görev yapabiliyor.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'den Beknaz çelmesi! Bu transfer çok konuşulur
F.Bahçe Beko tur umudunu Yunanistan'a taşıdı!
Son dakika deprem mi oldu 6 Mayıs?
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
Hayata 3 sayı
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Transfer gerçekleşiyor! Borini Süper Lig devine Transfer gerçekleşiyor! Borini Süper Lig devine 00:41
Transfer gerçekleşiyor! Borini Süper Lig devine Transfer gerçekleşiyor! Borini Süper Lig devine 00:27
Olimpiyat Stadı'nda o tarihten sonra maç yok! Olimpiyat Stadı'nda o tarihten sonra maç yok! 00:08
Olimpiyat Stadı'nda o tarihten sonra maç yok! Olimpiyat Stadı'nda o tarihten sonra maç yok! 00:08
Itoudis: Ölüm kalım maçına gidiyoruz Itoudis: Ölüm kalım maçına gidiyoruz 23:47
Itoudis: Ölüm kalım maçına gidiyoruz Itoudis: Ölüm kalım maçına gidiyoruz 23:47
Daha Eski
F.Bahçe Beko tur umudunu Yunanistan'a taşıdı! F.Bahçe Beko tur umudunu Yunanistan'a taşıdı! 23:41
Ryan Kent'in hocasından transfer açıklaması! Ryan Kent'in hocasından transfer açıklaması! 23:41
G.Saray'dan Ianis Hagi harekatı! G.Saray'dan Ianis Hagi harekatı! 23:41
Ve karar verildi! Milan'ın yıldızı F.Bahçe'ye Ve karar verildi! Milan'ın yıldızı F.Bahçe'ye 23:41
Tahkim Kurulu'ndan İrfan Can Kahveci kararı! Tahkim Kurulu'ndan İrfan Can Kahveci kararı! 23:41
Beşiktaş'ın Antalya kafilesi açıklandı! İşte eksikler Beşiktaş'ın Antalya kafilesi açıklandı! İşte eksikler 23:41