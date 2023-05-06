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GİRESUNSPOR - FENERBAHÇE CANLI | Giresunspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, Grasunspor'un konuğu olacak. Giresun Atatürk Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri sporseverler tarafından merak ediliyor. Peki Giresunspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2023 Cumartesi 15:00 Güncelleme Tarihi: 06 Mayıs 2023 Cumartesi 15:10
GİRESUNSPOR - FENERBAHÇE CANLI | Giresunspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Giresunspor - Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 33. hafta maçında Giresunspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Giresunspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GİRESUNSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Giresunspor - Fenerbahçe maçı 7 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

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