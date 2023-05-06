Dortmund'un dev Arda Güler planı!

Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki yıldızı Arda Güler, bu sezon gösterdiği performansla parmak ısırtıyor.
Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki yıldızı Arda Güler, bu sezon gösterdiği performansla parmak ısırtıyor.
Genç futbolcu, son olarak ESPN'in hazırladığı Avrupa'nın en iyi performans gösteren 23 yaş altı genç futbolcusu listesinde Nisan ayının en iyi 6 ismi arasına girmeyi başardı.
Şampiyonluk yarışı veren takımına önemli ölçüde katkı veren Arda, Avrupa kulüplerini de peşinden koşturuyor.
Arda'yı takip eden takımların başında Borussia Dortmund geliyor.
Alman ekibinin scoutları Arda'yı uzun süredir takip ederken, kulübün onun için hazırladığı plan da belli oldu.
Akşam'ın haberine göre Alman ekibi, 19 yaşındaki İngiliz yıldızı Bellingham'ı 100 milyon euronun üzerinde bir rakama Real Madrid'e satmaya hazırlanıyor.
Bu transferin sonlandırılması sonrası Borussia Dortmund, Arda Güler için resmen girişimlere başlayacak.
Arda, Sarı-Lacivertli forma altında bu sezon 29 maçta bin 38 dakika sahada kaldı. 18 yaşındaki 10 numara, bu süre içinde 6 gol, 4 asistlik bir performans sergiledi.
Transfermarkt verilerine göre Arda'nın güncel piyasa değeri ise 11 milyon euro.