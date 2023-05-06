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Dortmund'un dev Arda Güler planı!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'in bir talibi daha çıktı. Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'un 18 yaşındaki futbolcuyu transfer etmek için girişimde bulunacağı iddia edildi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2023 Cumartesi 11:32 Güncelleme Tarihi: 06 Mayıs 2023 Cumartesi 11:36
Dortmund'un dev Arda Güler planı!

Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki yıldızı Arda Güler, bu sezon gösterdiği performansla parmak ısırtıyor.

Dortmund'un dev Arda Güler planı!

Genç futbolcu, son olarak ESPN'in hazırladığı Avrupa'nın en iyi performans gösteren 23 yaş altı genç futbolcusu listesinde Nisan ayının en iyi 6 ismi arasına girmeyi başardı.

Dortmund'un dev Arda Güler planı!

Şampiyonluk yarışı veren takımına önemli ölçüde katkı veren Arda, Avrupa kulüplerini de peşinden koşturuyor.

Dortmund'un dev Arda Güler planı!

Arda'yı takip eden takımların başında Borussia Dortmund geliyor.

Dortmund'un dev Arda Güler planı!

Alman ekibinin scoutları Arda'yı uzun süredir takip ederken, kulübün onun için hazırladığı plan da belli oldu.

Dortmund'un dev Arda Güler planı!

Akşam'ın haberine göre Alman ekibi, 19 yaşındaki İngiliz yıldızı Bellingham'ı 100 milyon euronun üzerinde bir rakama Real Madrid'e satmaya hazırlanıyor.

Dortmund'un dev Arda Güler planı!

Bu transferin sonlandırılması sonrası Borussia Dortmund, Arda Güler için resmen girişimlere başlayacak.

Dortmund'un dev Arda Güler planı!

Arda, Sarı-Lacivertli forma altında bu sezon 29 maçta bin 38 dakika sahada kaldı. 18 yaşındaki 10 numara, bu süre içinde 6 gol, 4 asistlik bir performans sergiledi.

Dortmund'un dev Arda Güler planı!

Transfermarkt verilerine göre Arda'nın güncel piyasa değeri ise 11 milyon euro.

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