TRANSFER HABERİ: Ve karar verildi! Milan'ın yıldızı Fenerbahçe'ye

Yaz transfer sezonu çalışmalarına şimdiden başlayan Fenerbahçe'ye müjdeli haberler geliyor.
Yaz transfer sezonu çalışmalarına şimdiden başlayan Fenerbahçe'ye müjdeli haberler geliyor.
2 kulvarda da yoluna devam eden Kanarya'da teknik direktör Jorge Jesus ile yeni sözleşme imzalanmak isteniyor.
Portekizli hoca, sarı-lacivertli yönetimin yaptığı teklife sezon sonunu işaret ederek karşılık verdi.
Jesus'un yönetimle iyi ilişkileri bulunmasından dolayı yeni sözleşmeye sıcak baktığı ifade ediliyor.
Transfer listesini de belirleyen Kanarya, hedefteki yıldızlarla görüşmelerini sürdürüyor.
Listenin ilk sırasına Ryan Kent'i alan yönetim, yıldız futbolcudan olumlu geri dönüşler aldı.
Rangers ile kontratı sezon sonunda bitecek olan 26 yaşındaki oyuncu, sarı-lacivertlilere gelmeye istekli.
Kent'i ikna aşamasında olan Fenerbahçeli kurmaylar, gözünü yeniden Milan'ın yıldızı Ante Rebic'e çevirdi.
Kanarya'nın uzun süredir peşinde olduğu Hırvat futbolcu ile ilgili sevindiren bir gelişme yaşandı.
TAKIMINDAN AYRILIYOR!
Tuttosport'un haberine göre; Hırvat yıldız Ante Rebic, Milan'dan ayrılmaya hazırlanıyor.
İtalyan ekibinin gelecek planları arasında yer almayan 29 yaşındaki futbolcu, yaz transfer sezonunda takıma veda edecek.
Bu sezon Milan'da 29 resmi maçta forma giyen Rebic, 3 gol ve 2 asistlik katkı verdi.
Her iki kanatta da oynayabilen yıldız oyuncu, forvet arkasında da görev yapabiliyor.
Hırvat oyuncu, ülkesinin milli takımında 42 karşılaşmada 3 gollük performans sergiledi.
Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor.