Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ: Ve karar verildi! Milan'ın yıldızı Fenerbahçe'ye

TRANSFER HABERİ: Ve karar verildi! Milan'ın yıldızı Fenerbahçe'ye

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de transfer operasyonu için düğmeye basıldı. Listedeki yıldızlarla görüşmelerini sürdüren sarı-lacivertliler, sezonun sona ermesinin ardından üst üste bombaları patlatacak. İlk hedef olarak Rangers ile sözleşmesi biten Ryan Kent'i ikna aşamasına getiren yönetim, Milan'ın yıldızını da kadroya katmak için harekete geçti. İşte gündem yaratan gelişmelerin detayları... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2023 Cuma 18:36
BURAK ŞENTÜRK
TRANSFER HABERİ: Ve karar verildi! Milan'ın yıldızı Fenerbahçe'ye

Yaz transfer sezonu çalışmalarına şimdiden başlayan Fenerbahçe'ye müjdeli haberler geliyor.

TRANSFER HABERİ: Ve karar verildi! Milan'ın yıldızı Fenerbahçe'ye

2 kulvarda da yoluna devam eden Kanarya'da teknik direktör Jorge Jesus ile yeni sözleşme imzalanmak isteniyor.

TRANSFER HABERİ: Ve karar verildi! Milan'ın yıldızı Fenerbahçe'ye

Portekizli hoca, sarı-lacivertli yönetimin yaptığı teklife sezon sonunu işaret ederek karşılık verdi.

TRANSFER HABERİ: Ve karar verildi! Milan'ın yıldızı Fenerbahçe'ye

Jesus'un yönetimle iyi ilişkileri bulunmasından dolayı yeni sözleşmeye sıcak baktığı ifade ediliyor.

TRANSFER HABERİ: Ve karar verildi! Milan'ın yıldızı Fenerbahçe'ye

Transfer listesini de belirleyen Kanarya, hedefteki yıldızlarla görüşmelerini sürdürüyor.

TRANSFER HABERİ: Ve karar verildi! Milan'ın yıldızı Fenerbahçe'ye

Listenin ilk sırasına Ryan Kent'i alan yönetim, yıldız futbolcudan olumlu geri dönüşler aldı.

TRANSFER HABERİ: Ve karar verildi! Milan'ın yıldızı Fenerbahçe'ye

Rangers ile kontratı sezon sonunda bitecek olan 26 yaşındaki oyuncu, sarı-lacivertlilere gelmeye istekli.

TRANSFER HABERİ: Ve karar verildi! Milan'ın yıldızı Fenerbahçe'ye

Kent'i ikna aşamasında olan Fenerbahçeli kurmaylar, gözünü yeniden Milan'ın yıldızı Ante Rebic'e çevirdi.

TRANSFER HABERİ: Ve karar verildi! Milan'ın yıldızı Fenerbahçe'ye

Kanarya'nın uzun süredir peşinde olduğu Hırvat futbolcu ile ilgili sevindiren bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERİ: Ve karar verildi! Milan'ın yıldızı Fenerbahçe'ye

TAKIMINDAN AYRILIYOR!
Tuttosport'un haberine göre; Hırvat yıldız Ante Rebic, Milan'dan ayrılmaya hazırlanıyor.

TRANSFER HABERİ: Ve karar verildi! Milan'ın yıldızı Fenerbahçe'ye

İtalyan ekibinin gelecek planları arasında yer almayan 29 yaşındaki futbolcu, yaz transfer sezonunda takıma veda edecek.

TRANSFER HABERİ: Ve karar verildi! Milan'ın yıldızı Fenerbahçe'ye

Bu sezon Milan'da 29 resmi maçta forma giyen Rebic, 3 gol ve 2 asistlik katkı verdi.

TRANSFER HABERİ: Ve karar verildi! Milan'ın yıldızı Fenerbahçe'ye

Her iki kanatta da oynayabilen yıldız oyuncu, forvet arkasında da görev yapabiliyor.

TRANSFER HABERİ: Ve karar verildi! Milan'ın yıldızı Fenerbahçe'ye

Hırvat oyuncu, ülkesinin milli takımında 42 karşılaşmada 3 gollük performans sergiledi.

TRANSFER HABERİ: Ve karar verildi! Milan'ın yıldızı Fenerbahçe'ye

Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor.

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