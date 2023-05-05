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Kazan ve baskıyı artır

Fenerbahçe, pazar günü Giresunspor’u mağlup ederek yoluna kayıpsız devam etmek istiyor. Kanarya’da teknik patron Jorge Jesus, rahat bir galibiyetin Galatasaray üzerinde stres yaratacağını düşünüyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2023 Cuma 06:50
Kazan ve baskıyı artır

Ziraat Türkiye Kupası'nda Sivasspor deplasmanından beraberlikle dönen F.Bahçe'de gözler artık Süper Lig'e çevrildi. Pazar günü Giresunspor'a konuk olacak sarı-lacivertliler, sürprize izin vermeden net bir galibiyet almayı hedefliyor. Geçtiğimiz haftalarda G.Saray'dan sonra oynadıkları için eleştiride bulunan Jorge Jesus için bu maç ayrı bir önem taşıyor. Bu kez şampiyonluktaki rakibinin pazartesi günü oynayacağı haftada, Portekizli teknik adam yoluna kayıpsız devam ederek G.Saray'la puanları eşitlemek istiyor.

PSİKOLOJİK SAVAŞ
Maç fazlasıyla da puanları eşitleyecek sarı-lacivertli ekipte Jesus, G.Saray'ın pazartesi günü oynayacağı Başakşehir mücadelesine stresli çıkacağını düşünüyor. Oyuncularıyla toplantı yapan Portekizli hoca, şampiyonluk mücadelesinde bu durumun önemi değindi. Jesus, "Şampiyonluk yarışı psikolojik bir savaş içerir. Birçok dinamiğe sahip olan zirvede rakipten önce oynamak da avantajdır. Giresunspor'u yenersek bu avantajı kullanacağız. Rakibimiz baskı altında mücadeleye çıkacak" dedi.

ŞİMŞEK YÖNETECEK
Giresunspor maçının hakemi Bahattin Şimşek oldu. Bu sezon kupada 2-1 kazanılan Ç. Rize maçını yöneten Şimşek, sarı-lacivertli ekibin toplam 6 maçında düdük çaldı. F.Bahçe 5 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

FORMA CRESPO'NUN
Giresunspor maçında orta sahada önemli eksikler var. Arao ve İrfan Can cezalı. İsmail sakatlığı sebebiyle yok. Jesus, orta alanda Crespo'ya forma verecek. Son haftalarda gözden düşen Portekizli'nin partneri Mert Hakan olacak. Crespo, son olarak 24. haftada Kayserispor maçına ilk 11'de başlamıştı.

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