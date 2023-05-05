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Fenerbahçe Bitexen Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe, Ligin 33. haftasında 7 Mayıs Pazar günü karşılaşacağı Bitexen Giresunspor maçının hazırlıklarına devam etti. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2023 Cuma 19:17
Fenerbahçe Bitexen Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü!

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında 7 Mayıs Pazar günü Bitexen Giresunspor'la deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman salon çalışmalarıyla başladı. Sarı-lacivertli futbolcular saha antrenmanında ısınma, koşu ve koordinasyon çalışmalarının ardından iki gruba ayrılarak 5'e 2 pas ve top kapma idmanı gerçekleştirdi.

Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Fenerbahçe yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.



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