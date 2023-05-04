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Zafer Fenerbahçe’nin

Misli.com Sultanlar Ligi Play-Off serisi ilk maçında Fenerbahçe Opet, Vakıfbank'ı ağırladı. Sarı-Lacivertliler setlerde 1-0 geriye düştüğü maçı 3-1 kazanarak avantajı kaptı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2023 Perşembe 06:50
Zafer Fenerbahçe’nin

Misli.com Sultanlar Ligi Play-Off serisi ilk maçında Fenerbahçe Opet, Vakıfbank'ı ağırladı. Sarı-Lacivertliler setlerde 1-0 geriye düştüğü maçı 3-1 kazanarak avantajı kaptı. İlk seti Sarı-Siyahlılar 25-21 kazanıp maça çok iyi başladı. Ancak Sarı-Lacivertliler dönmesini bildi. 25-13, 25-19 ve 25- 16'lık setlerle Fenerbahçe 3-1 galip gelerek rövanş öncesi avantajı elde etti. Etabın ikinci karşılaşması, 5 Mayıs Cuma günü saat 19.00'da Vakıf- Bank Spor Sarayı'nda yapılacak. Seride iki galibiyete ulaşan takım finale yükselecek. Vakıfbank, üç gün önce Kupa Voley finalinde F.Bahçe'yi 3-0 yenip kupayı kazanmıştı.

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