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FENERBAHÇE HABERLERİ - Zajc transferinde büyük sürpriz! Beşiktaş derken...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Miha Zajc'ın sarı-lacivertlilerden ayrılarak Beşiktaş'a imza atacağı öne sürülmüştü. Bu sezon gösterdiği performansla dikkat çeken Sloven yıldızın transferiyle ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2023 Perşembe 10:54
FENERBAHÇE HABERLERİ - Zajc transferinde büyük sürpriz! Beşiktaş derken...

Süper Lig'in 32. haftasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşan Fenerbahçe, sahadan 3-1 galip ayrılarak şampiyonluk umutlarını yeniden yeşertti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Zajc transferinde büyük sürpriz! Beşiktaş derken...

Haftayı 3 puanla kapatan sarı-lacivertliler, lider Galatasaray'ın derbide Beşiktaş'a mağlup olmasıyla birlikte zirveyle arasındaki puan farkını 3'e indirdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Zajc transferinde büyük sürpriz! Beşiktaş derken...

Kanarya, Sivasspor ile bu kez Ziraat Türkiye Kupası'nda kozlarını paylaştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Zajc transferinde büyük sürpriz! Beşiktaş derken...

Golsüz beraberlikle tamamlanan mücadelede finale yükselen taraf rövanş mücadelesinin ardından belli olacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Zajc transferinde büyük sürpriz! Beşiktaş derken...

Türkiye Kupası sonrası gözünü Giresunspor maçına çeviren Fenerbahçe'de bir yandan transfer çalışmaları devam ediyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Zajc transferinde büyük sürpriz! Beşiktaş derken...

Sarı-lacivertliler, ligin bitimine kısa bir süre kala gelecek sezon için arayışlarını hızlandırdı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Zajc transferinde büyük sürpriz! Beşiktaş derken...

Eksik görülen bölgelere yapacağı takviyelerle yeni sezona iddialı bir kadroyla girmeyi hedefleyen Kanarya, takımda düşünülmeyen isimlerle de vedalaşacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Zajc transferinde büyük sürpriz! Beşiktaş derken...

Fenerbahçe'de bir yandan sözleşmesi biten oyuncuların akıbeti de merak ediliyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Zajc transferinde büyük sürpriz! Beşiktaş derken...

Sarı-lacivertlilerde Enner Valencia ile birlikte sözleşmesi sona eren isimlerden olan Miha Zajc'ın durumu da belirsizliğini koruyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Zajc transferinde büyük sürpriz! Beşiktaş derken...

Yönetim, süre aldığı kısıtlı dakikalarda başarılı bir oyun sergileyen Sloven yıldızın sözleşmesini uzatmak istiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Zajc transferinde büyük sürpriz! Beşiktaş derken...

28 yaşındaki Slovenyalı orta saha, bazı dönemlerde forma şansı bulurken, bazı dönemlerde ise kulübede bekledi ve hamle oyuncusu olarak kullanıldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Zajc transferinde büyük sürpriz! Beşiktaş derken...

Jorge Jesus'un tercihleri sebebiyle yaşanan bu istikrarsız süreçten rahatsız olan Zajc, önümüzdeki yaz sona erecek olan sözleşmesi ile ilgili hala net bir karar vermedi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Zajc transferinde büyük sürpriz! Beşiktaş derken...

Sezonun sona ermesiyle birlikte bonservisini eline alacak olan Zajc'ın adı sık sık Beşiktaş ile anılıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Zajc transferinde büyük sürpriz! Beşiktaş derken...

Siyah-beyazlıların teknik direktörü Şenol Güneş'in Miha Zajc transferinde ısrarcı olduğu ve sistemini Sloven oyuncunun üzerine kuracağı öne sürülmüştü.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Zajc transferinde büyük sürpriz! Beşiktaş derken...

Fenerbahçe'de mi kalacağı yoksa Beşiktaş'a mı gideceği merak konusu olan 28 yaşındaki futbolcuyla ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Zajc transferinde büyük sürpriz! Beşiktaş derken...

TRABZONSPOR DA ZAJC İÇİN DEVREDE

Akşam'ın haberine göre; Beşiktaş'ın ardından Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor da Miha Zajc'ı kadrosuna katmak istiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Zajc transferinde büyük sürpriz! Beşiktaş derken...

HENÜZ KARAR VERMEDİ

Zajc, geleceği için henüz net bir karar vermedi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Zajc transferinde büyük sürpriz! Beşiktaş derken...

Miha Zajc, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 28 maçta forma giydi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Zajc transferinde büyük sürpriz! Beşiktaş derken...

Sloven orta saha oyuncusu, 4 gol ve 3 asist kaydederek 7 gole direkt katkıda bulundu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Zajc transferinde büyük sürpriz! Beşiktaş derken...

Sloven Milli Takımı'nın formasını da terleten Zajc, milli formayla çıktığı 38 maçta 8 gol attı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Zajc transferinde büyük sürpriz! Beşiktaş derken...

28 yaşındaki yıldızın güncel piyasa değeri ise 5.5 milyon Euro.

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