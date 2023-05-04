FENERBAHÇE HABERLERİ - Zajc transferinde büyük sürpriz! Beşiktaş derken...

Süper Lig'in 32. haftasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşan Fenerbahçe, sahadan 3-1 galip ayrılarak şampiyonluk umutlarını yeniden yeşertti.
Süper Lig'in 32. haftasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşan Fenerbahçe, sahadan 3-1 galip ayrılarak şampiyonluk umutlarını yeniden yeşertti.
Haftayı 3 puanla kapatan sarı-lacivertliler, lider Galatasaray'ın derbide Beşiktaş'a mağlup olmasıyla birlikte zirveyle arasındaki puan farkını 3'e indirdi.
Kanarya, Sivasspor ile bu kez Ziraat Türkiye Kupası'nda kozlarını paylaştı.
Golsüz beraberlikle tamamlanan mücadelede finale yükselen taraf rövanş mücadelesinin ardından belli olacak.
Türkiye Kupası sonrası gözünü Giresunspor maçına çeviren Fenerbahçe'de bir yandan transfer çalışmaları devam ediyor.
Sarı-lacivertliler, ligin bitimine kısa bir süre kala gelecek sezon için arayışlarını hızlandırdı.
Eksik görülen bölgelere yapacağı takviyelerle yeni sezona iddialı bir kadroyla girmeyi hedefleyen Kanarya, takımda düşünülmeyen isimlerle de vedalaşacak.
Fenerbahçe'de bir yandan sözleşmesi biten oyuncuların akıbeti de merak ediliyor.
Sarı-lacivertlilerde Enner Valencia ile birlikte sözleşmesi sona eren isimlerden olan Miha Zajc'ın durumu da belirsizliğini koruyor.
Yönetim, süre aldığı kısıtlı dakikalarda başarılı bir oyun sergileyen Sloven yıldızın sözleşmesini uzatmak istiyor.
28 yaşındaki Slovenyalı orta saha, bazı dönemlerde forma şansı bulurken, bazı dönemlerde ise kulübede bekledi ve hamle oyuncusu olarak kullanıldı.
Jorge Jesus'un tercihleri sebebiyle yaşanan bu istikrarsız süreçten rahatsız olan Zajc, önümüzdeki yaz sona erecek olan sözleşmesi ile ilgili hala net bir karar vermedi.
Sezonun sona ermesiyle birlikte bonservisini eline alacak olan Zajc'ın adı sık sık Beşiktaş ile anılıyor.
Siyah-beyazlıların teknik direktörü Şenol Güneş'in Miha Zajc transferinde ısrarcı olduğu ve sistemini Sloven oyuncunun üzerine kuracağı öne sürülmüştü.
Fenerbahçe'de mi kalacağı yoksa Beşiktaş'a mı gideceği merak konusu olan 28 yaşındaki futbolcuyla ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.
TRABZONSPOR DA ZAJC İÇİN DEVREDE
Akşam'ın haberine göre; Beşiktaş'ın ardından Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor da Miha Zajc'ı kadrosuna katmak istiyor.
HENÜZ KARAR VERMEDİ
Zajc, geleceği için henüz net bir karar vermedi.
Miha Zajc, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 28 maçta forma giydi.
Sloven orta saha oyuncusu, 4 gol ve 3 asist kaydederek 7 gole direkt katkıda bulundu.
Sloven Milli Takımı'nın formasını da terleten Zajc, milli formayla çıktığı 38 maçta 8 gol attı.
28 yaşındaki yıldızın güncel piyasa değeri ise 5.5 milyon Euro.