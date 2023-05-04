Fenerbahçe Beko'ya son saniye şoku

THY EuroLeague play-off serisi 3. maçında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda konuk ettiği Olympiakos'a son saniye basketiyle 71-72 mağlup olup seride 2-1 geriye düştü. Baştan sona çok büyük çekişmeye sahne olan maçta Fenerbahçe, ilk çeyreği 21-15 önde tamamladı. İlk yarı sonunda ise Yunan ekibinin 38-35 üstünlüğü vardı. Temsilcimiz üçüncü periyotta yine öne geçti ve skoru 51- 45'e getirdi. Nefes kesen son bölümde son saniyede Sloukas'ın üçlüğü Olympiakos'u galibiyete taşıdı. Bu sonuçla temsilcimiz Fenerbahçe, seride 2-1'e geri düştü. Eşleşmenin 4. maçı, 5 Mayıs Cuma akşamı bir kez daha temsilcimizin ev sahipliğinde oynanacak. Üç galibiyet alan takım final four'a kalacak.