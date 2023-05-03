Fenerbahçe kupada final istiyor! İşte Jesus'un Sivas maçı 11'i

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında bugün deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak. Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanacak maç saat 20.30'da başlayacak. Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son maçta Sivasspor'u 3-1'lik skorla mağlup edip şampiyonluk yarışını sürdüren sarı-lacivertliler, kupada da yoluna devam etmek istiyor. Ligde 2. sırada olan Kanarya, bu kulvarda istediğini elde edememe ihtimaline karşı kupaya ekstra değer vererek taraftarına en azından bir şampiyonluk yaşatmak amacında. Tüm camia tura inanıyor.

İRFAN KART CEZALISI

Fenerbahçe, 6 Nisan'daki çeyrek final maçında kendi evinde Kayserispor'u 4-1 yenip yarı finalde Sivas temsilcisinin rakibi olmuştu. Yarı final rövanşları, 23, 24 veya 25 Mayıs'ta gerçekleşecek. Bu arada sarı lacivertliler bugün 3 oyuncusundan yararlanamayacak. Sivasspor ile son lig maçında kırmızı kart görerek takımını yalnız bırakan İrfan Can Kahveci'nin yanı sıra bel fıtığı rahatsızlığı nedeniyle operasyon geçiren kaptan Altay Bayındır ile sakatlığı bulunan Lincoln Henrique ve İsmail Yüksek müsabakada forma giyemeyecek.

SiVAS'LA KUPADA 6. RANDEVU

Takımlar Ziraat Türkiye Kupası'nda bugüne kadar 5 kez rakip oldu. Bu maçlarda sarı-lacivertliler 3 kez galip gelirken, 2 mücadele de berabere bitti. İki takım 2008-09 sezonunda Türkiye Kupası yarı finalinde karşılaşırken, tur atlayan taraf Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertliler ile kırmızı-beyazlılar ayrıca kupada iki kez de grup aşamasında birlikte yer aldı. Gruplarda oynanan 3 maçta Fenerbahçe 2 galibiyet alırken, 1 maç berabere sona erdi. Kanarya, rakibine karşı 5 maçta 9 gol atarken, kalesinde 1 gol gördü.

Michy Batshuayi hazır kıta

Sarı-lacivertli takımda Sivasspor maçında ambulansla hastaneye kaldırılan ve durumunun iyi olduğu açıklanan Enner Valencia forma giyemeyecek. Tecrübeli golcü dün açıklanan kafileye dahil edilmeyerek İstanbul'da bırakıldı. Sakatlığı geçen ve takımla birlikte çalışmalara başlayan Batshuayi, Joshua King ve Zajc ise Jesus'un forma vermesi halinde mücadele edebilecek.

İstanbul, Rizespor, Kayseri

Fenerbahçe, bu sezon Türkiye Kupası'na 5. turdan başladı ve İstanbulspor'u 3-1 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, daha sonra son 16 turunda Rizespor'u 2-1, çeyrek finalde de Kayseri'yi 4-1 yendi. Geçtiğimiz sezonun kupa şampiyonu Sivasspor ise 5. Tur'da Erokspor'u 5-2, son 16 turunda ise Karacabey'i 3-0 mağlup etti. Gaziantep FK'nın ligden çekilmesinden dolayı 3-0 hükmen galip sayıldı ve yarı finale adını yazdırdı

Karaoğlan ile 14. kez

Sivasspor karşılaşmasına hakem Atilla Karaoğlan atandı. Sakarya bölgesi hakemi olan Karaoğlan, sarı lacivertlilerin bugüne kadar 13 maçında düdük çaldı. Kanarya bunların 11'i kazanıp birer kez de yenilgi ve beraberlik yaşadı. Karaoğlan, Fenerbahçe'ye 1 kez de kırmızı kart çıkardı.

Heyecan A Spor'da

Kupa heyecanı yine Turkuvaz Medya'da olacak. F.Bahçe'nin Yiğidolar'a konuk olacağı yarı final heyecanı A Spor ekranlarında yaşanacak. Maç öncesi ve sonrası röportajlar, kritik yorumlar ile futbolun nabzı bir kez daha seyirciyle buluşacak.

MUHTEMEL 11'LER:

Sivasspor: Muammer, Murat, Aaron, Goutas, Ziya, Charisis, Erdoğan, Hakan, Gradel, Yatabare, Saiz

Fenerbahçe: İrfan, Samet, Szalai, Peres, Osayi, Mert, Arao, Arda, Ferdi, Pedro, Batshuayi