FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Yılın transfer bombası! Menajerler Sarı-lacivertliler'e önerdi

Fenerbahçe önümüzdeki sezonun transfer bombasını patlatıp taraftarına hediyeyi vermek istiyor.
Fenerbahçe önümüzdeki sezonun transfer bombasını patlatıp taraftarına hediyeyi vermek istiyor.
Sarı-lacivertli ekipte şampiyonluk yarışında Galatasaray ve Beşiktaş ile olan zirve yarışı son sürat devam ederken bir yandan da transfer çalışmaları devam ediyor.
Önümüzdeki sezon kanatlara skorer bir oyuncu takviyesi yapmak isteyen yönetim kolları sıvadı.
Bu doğrultuda da menajerler tarafından önerilen isimler de değerlendirmeye alındı.
Ancak bu isimler arasında bir yıldız ön plana çıkıyor...
MANE ÖNERİLDİ
Takım arkadaşı Sane'ye saldırdığı için Bayern Münih'in göndermek istediği Sadio Mane, Fenerbahçe'nin gündemine geldi.
Müslüman bir ülkede oynamak istediğini söyleyen 31 yaşındaki sol kanat oyuncusu menajerler tarafından Fenerbahçe'ye de önerildi.
Mane'nin yüksek bonservis bedeli sarı-lacivertli yönetimi düşündürse de yıldız futbolcuyla ilgili karar lig bitince verilecek.
Mane bu sezon Bayern Münih formasıyla tüm kulvarlarda 35 maça çıktı ve 12 gol 5 asistlik bir katkı sağladı.
Senegalli yıldızın güncel piyasa değeri ise 45 milyon euro.