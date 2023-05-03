Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Yılın transfer bombası! Menajerler Sarı-lacivertliler'e önerdi

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Yılın transfer bombası! Menajerler Sarı-lacivertliler'e önerdi

Fenerbahçe yeni sezonda yılın transfer bombasını patlatabilir. Sarı-lacıvertli ekibe kulübünde kadro dışı bırakılan yıldız isim önerildi. Yönetim yüksek maliyetinden ötürü transfere temkinli yaklaşsa da transfer imkansız değil. İşte haberin ayrıntıları... | Fb spor haberi

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2023 Çarşamba 06:50
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Yılın transfer bombası! Menajerler Sarı-lacıvertliler'e önerdi

Fenerbahçe önümüzdeki sezonun transfer bombasını patlatıp taraftarına hediyeyi vermek istiyor.

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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Yılın transfer bombası! Menajerler Sarı-lacıvertliler'e önerdi

Sarı-lacivertli ekipte şampiyonluk yarışında Galatasaray ve Beşiktaş ile olan zirve yarışı son sürat devam ederken bir yandan da transfer çalışmaları devam ediyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Yılın transfer bombası! Menajerler Sarı-lacıvertliler'e önerdi

Önümüzdeki sezon kanatlara skorer bir oyuncu takviyesi yapmak isteyen yönetim kolları sıvadı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Yılın transfer bombası! Menajerler Sarı-lacıvertliler'e önerdi

Bu doğrultuda da menajerler tarafından önerilen isimler de değerlendirmeye alındı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Yılın transfer bombası! Menajerler Sarı-lacıvertliler'e önerdi

Ancak bu isimler arasında bir yıldız ön plana çıkıyor...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Yılın transfer bombası! Menajerler Sarı-lacıvertliler'e önerdi

MANE ÖNERİLDİ

Takım arkadaşı Sane'ye saldırdığı için Bayern Münih'in göndermek istediği Sadio Mane, Fenerbahçe'nin gündemine geldi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Yılın transfer bombası! Menajerler Sarı-lacıvertliler'e önerdi

Müslüman bir ülkede oynamak istediğini söyleyen 31 yaşındaki sol kanat oyuncusu menajerler tarafından Fenerbahçe'ye de önerildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Yılın transfer bombası! Menajerler Sarı-lacıvertliler'e önerdi

Mane'nin yüksek bonservis bedeli sarı-lacivertli yönetimi düşündürse de yıldız futbolcuyla ilgili karar lig bitince verilecek.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Yılın transfer bombası! Menajerler Sarı-lacıvertliler'e önerdi

Mane bu sezon Bayern Münih formasıyla tüm kulvarlarda 35 maça çıktı ve 12 gol 5 asistlik bir katkı sağladı.

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