Fenerbahçe 3-1 VakıfBank (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Misli.com Sultanlar Ligi'nde play-off heyecanı yaşanıyor. Etabın ilk maçında Fenerbahçe Beko ile VakıfBank kozlarını paylaştı.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan mücadeleyi sarı-lacivertliler 3-1'lik skorla kazanmayı başardı.



İlk seti VakıfBank 25-21 kazanıp maça iyi başladı. Geri dönmesini bilen Fenerbahçe, 25-13, 25-19 ve 25-16'lık setlerle sahadan galip ayrılarak rövanş öncesi avantajı elde etti.



Serinin ikinci maçı VakıfBank'ın ev sahipliğinde 5 Mayıs Cuma günü oynanacak. VakıfBank Spor Sarayı'ndaki bu mücadele saat 19.00'da başlayacak.