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Fenerbahçe 3-1 VakıfBank (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Sultanlar Ligi play-off heyecanı yaşanıyor. Sezonu 22 galibiyet ile üçüncü sırada kapatan Fenerbahçe Opet ve 23 galibiyeti ile sezonu ikinci sırada bitiren VakıfBank play-off ilk karşılaşmasında kozlarını paylaştı. Karşılaşmayı Fenerbahçe Opet 3-1'lik sonuçla kazanmayı başardı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2023 Çarşamba 21:10
Fenerbahçe 3-1 VakıfBank (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Misli.com Sultanlar Ligi'nde play-off heyecanı yaşanıyor. Etabın ilk maçında Fenerbahçe Beko ile VakıfBank kozlarını paylaştı.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan mücadeleyi sarı-lacivertliler 3-1'lik skorla kazanmayı başardı.

İlk seti VakıfBank 25-21 kazanıp maça iyi başladı. Geri dönmesini bilen Fenerbahçe, 25-13, 25-19 ve 25-16'lık setlerle sahadan galip ayrılarak rövanş öncesi avantajı elde etti.

Serinin ikinci maçı VakıfBank'ın ev sahipliğinde 5 Mayıs Cuma günü oynanacak. VakıfBank Spor Sarayı'ndaki bu mücadele saat 19.00'da başlayacak.

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