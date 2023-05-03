Büyüklüğü gösterin

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11’ini büyük ölçüde belirleyen Jesus “Büyük takımlar tüm kupalara taliptir. Büyüklüğünüzü gösterin, avantajlı skorla dönelim” dedi...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2023 Çarşamba 06:50
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Teknik direktör Jorge Jesus, kafasındaki 11'i büyük ölçüde belirledi. Portekizli çalıştırıcı, bugün ilerde Batshuayi ile gol aramaya çalışacak. Savunmada ise Serdar'ı tekrar kulübeye çekip Szalai'yi görevlendirecek. Cezalı olan İrfan'ın yokluğunda orta sahada da mecburi rotasyon yapacak olan sarı lacivertli hoca, bu bölgeyi de Willian Arao ve Mert Hakan Yandaş'tan kuracak. Öte yandan dün sabahki çalışmada kupanın önemini bir kez daha tekrarlayan Jesus'un "Büyük takımlar tüm şampiyonluklara taliptir. Büyüklüğünüzü gösterin, avantajlı skorla dönelim" dediği belirtildi. Bazı futbolcularla bire bir görüşmeler de yaptığı öğrenilen Jesus'un Altay'ın yokluğunda kaleyi devralan İrfan Can Eğribayat ile de görüşüp "Altay'ın şanssızlığı senin şansın oldu. Bu fırsatı özellikle böyle maçlarda iyi kullanmaya çalış" diyerek güvenini gösterdi.

Hazırlıklar TAMAM

Kanarya, Sivasspor ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarını dün sabah yaptığı idmanla tamamladı.Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Ardından 2 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

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