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FENERBAHÇE HABERLERİ: Gel de yanma! Şampiyonluk giderse...

Sarı-lacivertliler'de şampiyonluk giderse düşme hattındaki takımlara verilen puanlardan gidecek. Beşiktaş’ın derbi zaferiyle zirve karıştı. Galatasaray’la fark 3’e düştü. Fenerbahçe; Giresun, Ümraniye ve İstanbulspor’a kaybettiği 7 puanı hanesine yazdırmış olsa şimdi 4 puan farkla lider olacaktı... | Fb spor haberi

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2023 Salı 06:50
FENERBAHÇE HABERLERİ: Gel de yanma! Şampiyonluk giderse...

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Süper Lig'de geçtiğimiz gün oynanan Beşiktaş-Galatasaray derbisini siyah-beyazlılar 3-1 kazanınca ligin rengi değişti.

Fenerbahçe zirveyle puan farkını 3'e indirirken, şampiyonluk yolunda ince hesaplar iyice arttı. Bu hesaplar yapıladursun, Kanarya'nın şimdiye kadar yaptığı maçlarda alt sıralardaki takımlara kaptırdığı puanlar taraftarların içini yaktı. Keza sarı lacivertli takım bu karşılaşmalarda tam 7 puan bıraktı! Ligde şu an son sırada olan Ümraniyespor ile sezonun ilk maçında 3-3 kalarak 2 puan kaybeden Kanarya ardından da Giresunspor'a takıldı. Ligde bu hafta karşılaşacağı rakibine, sezonun ilk yarısındaki maçta üstelik kendi evinde 2-1 yenilip 3 puandan daha oldu. Yine düşme hattının bir basamak üstündeki İstanbulspor ile de 2 hafta önce 3-3 berabere kalan sarı lacivertliler, burada da 2 puan olmak üzere toplamda 7 puanı heba etti. Fenerbahçe, alt sıralardaki rakiplerine takılmamış olsa şu an 74 puanda ve Galatasaray'a 4 puan fark atmış olacaktı. Rakibinin kaybetmesini beklemeden hesap yapmaya gerek duymayacaktı.

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