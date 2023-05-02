Fenerbahçe'de sakatlık şoku! İsmail Yüksek'ten kötü haber

Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor'la karşılaşan ve maçı 3-1 kazanan Fenerbahçe'ye genç oyuncusu İsmail Yüksek'ten kötü haber geldi.

Fenerbahçe'den konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan İsmail Yüksek'in D.G. Sivasspor ile oynanan karşılaşma sonrası ortaya çıkan ağrı şikayetleri üzerine MR görüntülemesi gerçekleştirilmiştir. Kalça kas grubunda yırtık ve kanama alanı izlenen oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır.

İsmail Yüksek, bu sezon tüm kulvarlarda forma giydiği 26 maçta bir gole imza attı.