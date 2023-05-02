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FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da forvet sıkıntısı! Formaya talip oldu

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'nin Sivasspor'la oynadığı maçta sakatlık yaşayan Enner Valencia'nın ardından sarı-lacivertlilerde forvet sıkıntısı belirdi. Türkiye Kupası'nda oynanacak Sivasspor karşılaşması için o isim formaya talip oldu. İşte detaylar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2023 Salı 09:36
FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da forvet sıkıntısı! Formaya talip oldu

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Demir Grup Sivasspor'u 3-1 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da forvet sıkıntısı! Formaya talip oldu

Sarı-lacivertli takımda, Ekvadorlu golcü Enner Valencia rakip kaleciyle çarpıştıktan sonra oyuna devam edememiş ve hastaneye kaldırılmıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da forvet sıkıntısı! Formaya talip oldu

Yapılan kontrolleri temiz çıkan yıldız golcü tedbir amaçlı hafta içinde oynanacak kupa maçında forma giymeyecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da forvet sıkıntısı! Formaya talip oldu

Fenerbahçe'de Enner Valencia'nın sakatlığının ardından forvet hattında tekrardan bir problem doğdu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da forvet sıkıntısı! Formaya talip oldu

Sabah'ta yer alan habere göre kupa maçında oynamayacak olan Valencia'nın yerine ise Joshua King formaya talip oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da forvet sıkıntısı! Formaya talip oldu

Sakatlığını atlatan Norveçli yıldız, Jorge Jesus'tan görev bekliyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da forvet sıkıntısı! Formaya talip oldu

Michy Batshuayi henüz tam olarak iyileşemezken, Joao Pedro'nun form grafiğinin tekrardan düşüşe geçmesi teknik heyeti zorluyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da forvet sıkıntısı! Formaya talip oldu

Fenerbahçe, Süper Lig'de 67 puanla lider Galatasaray'ın 3 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da forvet sıkıntısı! Formaya talip oldu

Sarı-lacivertli takım 3 Mayıs Çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Sivasspor'a konuk olacak.

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