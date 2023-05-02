FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da forvet sıkıntısı! Formaya talip oldu

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Demir Grup Sivasspor'u 3-1 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü.
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Demir Grup Sivasspor'u 3-1 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü.
Sarı-lacivertli takımda, Ekvadorlu golcü Enner Valencia rakip kaleciyle çarpıştıktan sonra oyuna devam edememiş ve hastaneye kaldırılmıştı.
Yapılan kontrolleri temiz çıkan yıldız golcü tedbir amaçlı hafta içinde oynanacak kupa maçında forma giymeyecek.
Fenerbahçe'de Enner Valencia'nın sakatlığının ardından forvet hattında tekrardan bir problem doğdu.
Sabah'ta yer alan habere göre kupa maçında oynamayacak olan Valencia'nın yerine ise Joshua King formaya talip oldu.
Sakatlığını atlatan Norveçli yıldız, Jorge Jesus'tan görev bekliyor.
Michy Batshuayi henüz tam olarak iyileşemezken, Joao Pedro'nun form grafiğinin tekrardan düşüşe geçmesi teknik heyeti zorluyor.
Fenerbahçe, Süper Lig'de 67 puanla lider Galatasaray'ın 3 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.
Sarı-lacivertli takım 3 Mayıs Çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Sivasspor'a konuk olacak.