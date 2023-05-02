Haberler Fenerbahçe Deplasman kralı

Deplasman kralı

Bu sezon dış sahada 35 puan toplayan Kanarya, bu alanda zirvede yer aldı. F.Bahçe’nin deplasman performansı Kadıköy’ü bile geride bıraktı...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2023 Salı 06:50
Deplasman kralı

Ligde son olarak Sivasspor'u deplasmanda yenen sarı lacivertli takım, bu sezon dış sahada daha başarılı bir performans ortaya koydu. Fenerbahçe, 32. haftası geride kalan Süper Lig'de deplasman maçlarında 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi alarak 35 puan topladı. Dış sahada alınan puanlarda ligin lideri durumuna geldi. Yine dış saha maçlarında toplam 33 gol atıp 14 gol yiyerek +19 averaj elde etti. Kanarya kendi sahasında ise 32 puan topladı. Bu alanda Beşiktaş 39 puanla zirvede yer aldı. Sarı lacivertliler ise G.Saray (38) ve Adana Demir'in (37) ardından 4. sıraya yerleşti. Fenerbahçe ayrıca iç saha maçlarında 42 gol atıp kalesinde 23 gol gördü.

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