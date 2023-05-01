Sivasspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

Sivasspor - Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Yarı final maçında Sivasspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Sivasspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SİVASSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sivasspor - Fenerbahçe maçı 3 Mayıs Çarşamba günü saat 20:30'da A Spor'da canlı ve şifresiz yayınlanacak.

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SİVASSPOR - FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE