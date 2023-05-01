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Mücadeleye devam ediyoruz

Enner Valencia, Sivas maçının 8. dakikasında kaleci Ali Şaşal Vural ile çarpışarak sakatlanmış ve ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Tedbir amaçlı tomografisi çekilen Ekvadorlu futbolcu, sosyal medya hesabından taraftarlara seslendi: Sosyal medya hesabından açıklama yapan Valencia, "Tüm sevgi mesajlarınız ve dualarınız için çok teşekkür ederim. Mücadeleye devam ediyoruz" dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2023 Pazartesi 06:50
Mücadeleye devam ediyoruz
Enner Valencia, Sivas maçının 8. dakikasında kaleci Ali Şaşal Vural ile çarpışarak sakatlanmış ve ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Tedbir amaçlı tomografisi çekilen Ekvadorlu futbolcu, sosyal medya hesabından taraftarlara seslendi: Sosyal medya hesabından açıklama yapan Valencia, "Tüm sevgi mesajlarınız ve dualarınız için çok teşekkür ederim. Mücadeleye devam ediyoruz" dedi.
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