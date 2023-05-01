Enner Valencia, Sivas maçının 8. dakikasında kaleci Ali Şaşal Vural ile çarpışarak sakatlanmış ve ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Tedbir amaçlı tomografisi çekilen Ekvadorlu futbolcu, sosyal medya hesabından taraftarlara seslendi: Sosyal medya hesabından açıklama yapan Valencia, "Tüm sevgi mesajlarınız ve dualarınız için çok teşekkür ederim. Mücadeleye devam ediyoruz" dedi.
Enner Valencia, Sivas maçının 8. dakikasında kaleci Ali Şaşal Vural ile çarpışarak sakatlanmış ve ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Tedbir amaçlı tomografisi çekilen Ekvadorlu futbolcu, sosyal medya hesabından taraftarlara seslendi: Sosyal medya hesabından açıklama yapan Valencia, "Tüm sevgi mesajlarınız ve dualarınız için çok teşekkür ederim. Mücadeleye devam ediyoruz" dedi.