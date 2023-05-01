Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan uçakta takıma flaş uyarı!

Sivasspor'u Süper Lig'de deviren Fenerbahçe, gözünü şimdi Ziraat Türkiye Kupası'na çevirdi. Rakibiyle bu kez yarı final ilk maçında karşılaşacak olan sarı lacivertliler, yine deplasmanda yapacağı mücadeleyi de kazanarak İstanbul'daki rövanş için avantaj yakalamak istiyor.

Teknik direktör Jorge Jesus'un takımın dönüşü sırasında uçakta oyuncuları toplayıp kısa bir konuşma yaptığı belirtildi. "Çarşamba günü de bu performansı bekliyorum. Hatta daha iyi olmalısınız. Çünkü o maç daha zor olacak" diyen Portekizli çalıştırıcının "O kupayı istiyorum. Büyük kulüpler şampiyonluk yaşar" sözleriyle maça dair ilk motivasyonu verdiği öğrenildi. Öte yandan Jesus'un bazı oyuncularla da kısa konuşmalar yaparak övgü ya da dikkat etmesi gereken tarafları söyledi belirtildi.