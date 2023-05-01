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Kahraman çok

Son 3 maçta bir yıldız öne çıkıp takımı sırtladı. Önce Pedro, ardından Arda, son olarak da Ferdi şov yaptı. Üstelik 3 futbolcu da ikişer gol attı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2023 Pazartesi 06:50
Kahraman çok

Sarı lacivertli takım, Sivasspor'u deplasmanda 3-1 yenerken galibiyetin kilit ismi Ferdi Kadıoğlu oldu. Yetenekli futbolcu, 2 golle takımını sırtladı. Fenerbahçe'de bu sezon gol yükünü Enner Valencia (27)çekse de takımın kahramanı hiç eksik olmadı! Sarı Kanarya'nın son 3 maçında mutlaka bir yıldızı parladı ve takımına puan ya da puanlar kazandırdı. Bu seriyi başlatan ise Başakşehir karşılaşmasında Joao Pedro oldu. İtalyan futbolcu oyuna sonradan girip 1-0 geride olan Fenerbahçe'yi 2-1 galibiyete taşımıştı.

TEKNİK EKİBİ SEVİNDİRDİ

Bir sonraki hafta oynanan İstanbulspor maçında ise bu kez Arda Güler sahne aldı... Genç yıldız, 3-3 biten mücadelede Fnerebahçe'nin ilk 2 golünü kaydetti. Joao Pedro ise 3'üncü golü attı ama bunlar galibiyet için yeterli olmamıştı. Önceki gün oynanan Sivasspor karşılaşmasında da gösteriyi deralan isim Ferdi Kadıoğlu oldu. 23 yaşındaki futbolcu 2 gol atarak zaferi hazırladı. Son 3 maçta golleri ikişer ikişer atan oyuncuların yükselen performansı hem teknik ekibi hem de sarı lacivertli taraftarları mutlu etti.

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