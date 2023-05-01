İrfan’dan özür

Sivasspor sınavında 45. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bırakan İrfan Can Kahveci'nin maç sonrası arkadaşlarından özür dilediği belirtildi. Tecrübeli orta sahanın, "Daha dikkatli olmalıydım, özür diliyorum. Benim hatamı telafi ettiğiniz için de çok teşekkür ederim" dediği kaydedildi. İrfan Can, Ferdi Kadıoğlu'nun attığı golde asisti yapan isimdi.
Sivasspor sınavında 45. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bırakan İrfan Can Kahveci'nin maç sonrası arkadaşlarından özür dilediği belirtildi. Tecrübeli orta sahanın, "Daha dikkatli olmalıydım, özür diliyorum. Benim hatamı telafi ettiğiniz için de çok teşekkür ederim" dediği kaydedildi. İrfan Can, Ferdi Kadıoğlu'nun attığı golde asisti yapan isimdi.