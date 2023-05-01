"Böyle oyna forma senin"

Sivas karşısında 11'de görev yapan Serdar Aziz, performansıyla geçer not alırken bir de asist yaparak zaferin mimarlarından oldu. Jesus'un, oyuncunun formundan duyduğu memnuniyeti kendisine söylediği ve kalan haftalarda böyle devam ederse düzenli oynatacağını bildirdiği gelen haberler arasında.
Sivas karşısında 11'de görev yapan Serdar Aziz, performansıyla geçer not alırken bir de asist yaparak zaferin mimarlarından oldu. Jesus'un, oyuncunun formundan duyduğu memnuniyeti kendisine söylediği ve kalan haftalarda böyle devam ederse düzenli oynatacağını bildirdiği gelen haberler arasında.