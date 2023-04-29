Sivasspor 1-3 Fenerbahçe (MAÇ SONUCU ÖZET)

Süper Lig'in 32. haftası heyecan dolu bir karşılaşmaya sahne oldu. Süper Lig'de zirve yarışında yer alan Fenerbahçe deplasmanda Sivasspor'un konuğu oldu.

Sarı lacivertliler rakibini 3-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

Fenerbahçe'nin golleri 22'de Rossi, 45+1'de Ferdi Kadıoğlu ve 45+10'da yeniden Ferdi Kadıoğlu'nun ayağından geldi.

Ayrıca sarı lacivertlilerde İrfan Can Kahveci 45+5'de kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Sivasspor'un tek golü ise 76. dakikada Caicedo'nun ayağından geldi.

Fenerbahçe bu maçın ardından 67 puanla 2. sırada yer aldı.

Sivasspor ise 37 puanla 11. sırada bulunuyor.