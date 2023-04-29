Haberler Fenerbahçe O varsa yenilgi yok! Fenerbahçeli yıldızdan dikkat çeken istatistik

O varsa yenilgi yok! Fenerbahçeli yıldızdan dikkat çeken istatistik

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'de lider Galatasaray'ı takibe devam eden Fenerbahçe, şampiyonluk şansını son ana kadar devam ettirmek istiyor. Son haftalarda puan kaybına tahammüle olmayan sarı-lacivertlilerde öyle bir isim var ki oynadığı maçlarda takım yenilgi yüzü görmüyor. Kanarya'nın 24 yaşındaki yıldızı İsmail Yüksek, forma giydiği karşılaşmalarda mağlubiyet yaşamadı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2023 Cumartesi 12:22
O varsa yenilgi yok! Fenerbahçeli yıldızdan dikkat çeken istatistik

Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu İsmail Yüksek, teknik direktör Jorge Jesus ile yeniden doğdu.

O varsa yenilgi yok! Fenerbahçeli yıldızdan dikkat çeken istatistik

Sezon başında kiralık gönderilmesi beklenen genç oyuncu, hazırlık kampında sergilediği performansla göze girdi.

O varsa yenilgi yok! Fenerbahçeli yıldızdan dikkat çeken istatistik

Portekizli hocayı etkilemeyi başaran İsmail Yüksek, rotasyonun önemli bir parçası haline geldi.

O varsa yenilgi yok! Fenerbahçeli yıldızdan dikkat çeken istatistik

Sarı-lacivertliler, 24 yaşındaki futbolcunun forma giydiği maçlarda yenilgi yüzü görmüyor.

O varsa yenilgi yok! Fenerbahçeli yıldızdan dikkat çeken istatistik

Süper Lig'de genç oyuncunun görev yaptığı karşılaşmalardaki istatistik dikkat çekti.

O varsa yenilgi yok! Fenerbahçeli yıldızdan dikkat çeken istatistik

Sarı-lacivertliler, genç isimle 14 maçta 12 kez kazandı, 2 de beraberlik aldı.

O varsa yenilgi yok! Fenerbahçeli yıldızdan dikkat çeken istatistik

Toplamda ise 25 maçta 19 galibiyet ve 5 beraberlik alan Kanarya, sadece Kiev'e mağlup oldu.

O varsa yenilgi yok! Fenerbahçeli yıldızdan dikkat çeken istatistik

O maçta da 24 yaşındaki futbolcu kırmızı kart görmüştü.

O varsa yenilgi yok! Fenerbahçeli yıldızdan dikkat çeken istatistik

Başarılı oyuncunun Fenerbahçe'deki sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray'ın eski yıldızı Fener'e!
Sürpriz ayrılık! Ülkesine dönmeye hazırlanıyor
1 MAYIS'TA KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU? 1 Mayıs'ta kargolar açık mı?
Ağır sınıf taarruz helikopteri ATAK-2 ilk uçuşunu yaptı!
İSTANBUL NAMAZ VAKTİ 2023
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Lille - Ajaccio maçı saat kaçta? Lille - Ajaccio maçı saat kaçta? 13:19
Alanyaspor Josef Sural'ı unutmadı Alanyaspor Josef Sural'ı unutmadı 12:32
O varsa yenilgi yok! Dikkat çeken istatistik O varsa yenilgi yok! Dikkat çeken istatistik 12:21
Sivasspor - Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu Sivasspor - Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu 12:20
Sivasspor - F.Bahçe maçı saat kaçta? Sivasspor - F.Bahçe maçı saat kaçta? 12:20
Konyaspor-Trabzonspor maçının VAR'ı belli oldu! Konyaspor-Trabzonspor maçının VAR'ı belli oldu! 12:17
Daha Eski
Union Berlin - Bayer Leverkusen maçı saat kaçta? Union Berlin - Bayer Leverkusen maçı saat kaçta? 10:56
Lakers yarı finalde! Lakers yarı finalde! 11:03
Ronaldo Al Nassr'a uğursuz geldi: Flaş istifa kararı! Ronaldo Al Nassr'a uğursuz geldi: Flaş istifa kararı! 11:29
Keçiörengücü - Manisa FK maçı saat kaçta? Keçiörengücü - Manisa FK maçı saat kaçta? 11:31
Tuzlaspor - Eyüpspor maçı saat kaçta? Tuzlaspor - Eyüpspor maçı saat kaçta? 11:34
Pendikspor - Rizespor maçı saat kaçta? Pendikspor - Rizespor maçı saat kaçta? 11:37