O varsa yenilgi yok! Fenerbahçeli yıldızdan dikkat çeken istatistik

Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu İsmail Yüksek, teknik direktör Jorge Jesus ile yeniden doğdu.
Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu İsmail Yüksek, teknik direktör Jorge Jesus ile yeniden doğdu.
Sezon başında kiralık gönderilmesi beklenen genç oyuncu, hazırlık kampında sergilediği performansla göze girdi.
Portekizli hocayı etkilemeyi başaran İsmail Yüksek, rotasyonun önemli bir parçası haline geldi.
Sarı-lacivertliler, 24 yaşındaki futbolcunun forma giydiği maçlarda yenilgi yüzü görmüyor.
Süper Lig'de genç oyuncunun görev yaptığı karşılaşmalardaki istatistik dikkat çekti.
Sarı-lacivertliler, genç isimle 14 maçta 12 kez kazandı, 2 de beraberlik aldı.
Toplamda ise 25 maçta 19 galibiyet ve 5 beraberlik alan Kanarya, sadece Kiev'e mağlup oldu.
O maçta da 24 yaşındaki futbolcu kırmızı kart görmüştü.
Başarılı oyuncunun Fenerbahçe'deki sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.
Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösteriliyor.