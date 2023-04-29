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Fenerbahçe'de Luan Peres'ten Sivasspor galibiyeti sonrası dikkat çeken sözler! "Kariyerimde bu kadar..."

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Sivasspor'u 3-1'lik skorla mağlup ederken sarı lacivertlilerde Luan Peres maç sonu dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2023 Cumartesi 22:16
Fenerbahçe'de Luan Peres'ten Sivasspor galibiyeti sonrası dikkat çeken sözler! "Kariyerimde bu kadar..."

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, Sivasspor'u 3-1'lik skorla mağlup ederken sarı lacivertlilerde Luan Peres maç sonu açıklamalarda bulundu.

İŞTE LUAN PERES'İN AÇIKLAMALARI:

Önemli bir galibiyetti bizim için. İyi bir maç çıkarttık. Fenerbahçe her maça kazanmak için çıkar. Hedefimize ulaştık. Fenerbahçe dev bir kulüp. Her zaman kazanmak için savaşmamız gerekiyor. İlk yarıda iyi oynadık. Kırmızı karttan sonra oyunu kontrol etmemiz gerekiyordu. Bunu da yaptık ve galip gelmeyi başardık.

7 ay aradan sonra döndüğüm için mutluyum. Kariyerimde bu kadar ağır ve uzun bir sakatlık yaşadım. Tanrıya şükürler olsun ki iyileştim ve geri döndüm. Umarım Fenerbahçe için oynayacağım birçok maçın ilki olur. Kazandığımız için çok mutluyum. Çünkü, şampiyonluk yarışında kazanmamız çok önemliydi.

Biz hala şampiyonluk yarışının içindeyiz. Sonuna kadar inanmaya devam edeceğiz. Çünkü, Türkiye'nin en büyük kulübünde oynuyoruz. Her maçımızı kazanmamız gerekiyor. Biz üzerimize düşeni yapıp kazandık. Beşiktaş - Galatasaray derbisi ne olur, bilmiyorum. O durum bize bağlı değil. Bize bağlı olan şey oynadığımız her maçı kazanmak.

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