Fenerbahçe'de Jorge Jesus Sivasspor maçı öncesi konuştu: "Kazanmaktan başka çaremiz yok"

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu.

Jesus, ""Öncelikle buraya gelen taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Buradaki maçta çok fazla taraftarımız var. Taraftarımız şampiyonluğa inanıyor. Fenerbahçe hem lig hem kupa yarışı içerisinde.

Zor bir maç olacak. Rakibimiz taktiksel anlamda kaliteli bir takım. Kazanmaktan başka çaremiz yok. Evimizde oynadığımız son maçta istediğimiz sonucu alamadık, fırsatı kullanamadık. Bugün yeni bir maç. Bu maça en iyi şekilde hazırlandık. Riskleri de göz önünde bulundurarak hazırlık yaptık." ifdadelerini kullandı.