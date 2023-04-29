Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat Sivasspor maçını değerlendirdi: İnşallah böyle devam edeceğiz, sonuna kadar savaşacağız

Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat Sivasspor maçını değerlendirdi: İnşallah böyle devam edeceğiz, sonuna kadar savaşacağız

İrfan Can Eğribayat, Sivasspor galibiyeti sonrasında açıklamalarda bulundu. İrfan Can, "İnşallah böyle devam edeceğiz, sonuna kadar savaşacağız" dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2023 Cumartesi 21:53
Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat Sivasspor maçını değerlendirdi: İnşallah böyle devam edeceğiz, sonuna kadar savaşacağız

İrfan Can Eğribayat, Sivasspor galibiyeti sonrasında konuştu.

İrfan Can, "Enner bizi çok korkuttu. Şu an durumu iyiymiş. Çok şükür. İlk sevindirici haber buydu. Ferdi 2 gol attı, ilk golü çok güzeldi. Diego Rossi gol attı. Böyle zor deplasmanlarda gol atmak çok önemli. Deplasmanda gol atmakta sorunu yaşıyorduk, özellikle ilk yarılarda. Bu sefer ilk yarıdan 3 gol bulduk. İkinci yarıya biraz daha rahat çıktık. 10 kişi olduğumuz için biraz daha geride beklemek gerekiyordu. Biz takım olarak elimizden geleni yaptık. Keşke o golü de yemeseydik. Bir yere kadar dayanabiliyorsun. Sivasspor diri bir takım. Elimizden geleni yaptık. İnşallah böyle devam edeceğiz, sonuna kadar savaşacağız.

Kupa da bizim için çok önemli hedef. Sivas ile arka arkaya 3 maç yapacağız. Birbirimizi tanıyoruz, daha çok tanıyacağız. Bugün çok daha iyi tanımış olduk. 11'e 11 olacak bir maçta çok daha rahat kazanırız diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

DİĞER
Hazal Kaya'dan minik kızı Leyla Süreyya ile yeni poz! Hazal Kaya koynunda uyuttuğu kızına seslendi: Böyle yüzünü kapatıp uyumak da ne ya?
Fenerbahçe'de Enner Valencia hastaneye kaldırıldı! İşte son durumu...
F.Bahçe'de sakatlık şoku! Ambulansla çıktı
G.Saray'ın eski yıldızı Fener'e!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Ferdi: Çalışmaya ve savaşmaya devam edeceğiz!
Jesus'tan Valencia açıklaması!
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (29 Nisan)
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
1 MAYIS'TA KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU? 1 Mayıs'ta kargolar açık mı?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Jesus'tan Valencia açıklaması! Jesus'tan Valencia açıklaması! 21:46
Çalımbay: Profesyonelce davranması lazımdı Çalımbay: Profesyonelce davranması lazımdı 21:43
Diego Rossi: Çok savaştık! Diego Rossi: Çok savaştık! 21:41
Benzema şov yaptı R.Madrid evinde kazandı! Benzema şov yaptı R.Madrid evinde kazandı! 21:39
Efeler Ligi'nde finalin adı belli oldu! Efeler Ligi'nde finalin adı belli oldu! 21:27
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 21:18
Daha Eski
F.Bahçe Sivas'ta kazandı! F.Bahçe Sivas'ta kazandı! 21:10
MKE Ankaragücü - Kasımpaşa | CANLI MKE Ankaragücü - Kasımpaşa | CANLI 18:17
Rıza Çalımbay: Bu maçı kazanabilirsek... Rıza Çalımbay: Bu maçı kazanabilirsek... 18:30
Jesus: Kazanmaktan başka çaremiz yok Jesus: Kazanmaktan başka çaremiz yok 18:32
G.Saray'dan F.Bahçe'ye flaş cevap! G.Saray'dan F.Bahçe'ye flaş cevap! 18:34
Bjelica: 10 kişi kaldıktan sonra... Bjelica: 10 kişi kaldıktan sonra... 18:46