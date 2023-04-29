FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus para bastı! İşte o liste

Fenerbahçe, teknik direktör Jorge Jesus liderliğinde Süper Lig'de zirve mücadelesi veriyor.
Fenerbahçe, teknik direktör Jorge Jesus liderliğinde Süper Lig'de zirve mücadelesi veriyor.
Sarı-lacivertlilerin tecrübeli çalıştırıcısının dikkat çeken bir detayı ortaya çıktı.
Portekizli teknik adamın çalıştırdığı takımlara kazandırdığı gelir dudak uçuklattı. İşte o detay...
Football Benchmark, 2000-2001'den bu yana çalıştıkları kulüplere en çok transfer geliri kazandıran 15 teknik direktörü sıraladı.
Sarı-lacivertlilerin hocası Jesus, 763 milyon euro'luk satışla çalıştığı kulüplere en fazla gelir kazandıran 7. teknik direktör oldu.
Jorge Jesus özellikle hücum oyuncularına değer katmasıyla biliniyor.
Portekizli teknik adam, şu ana kadar Fenerbahçe'nin başında 44 maça çıktı.
68 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı, bu maçlarda 2.23 maç başı puan ortalaması elde etti.
Jesus'lu Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.