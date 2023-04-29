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FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus para bastı! İşte o liste

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'nin tecrübeli teknik direktörü Jorge Jesus'la ilgili dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2023 Cumartesi 13:49
FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus para bastı! İşte o liste

Fenerbahçe, teknik direktör Jorge Jesus liderliğinde Süper Lig'de zirve mücadelesi veriyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus para bastı! İşte o liste

Sarı-lacivertlilerin tecrübeli çalıştırıcısının dikkat çeken bir detayı ortaya çıktı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus para bastı! İşte o liste

Portekizli teknik adamın çalıştırdığı takımlara kazandırdığı gelir dudak uçuklattı. İşte o detay...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus para bastı! İşte o liste

Football Benchmark, 2000-2001'den bu yana çalıştıkları kulüplere en çok transfer geliri kazandıran 15 teknik direktörü sıraladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus para bastı! İşte o liste

Sarı-lacivertlilerin hocası Jesus, 763 milyon euro'luk satışla çalıştığı kulüplere en fazla gelir kazandıran 7. teknik direktör oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus para bastı! İşte o liste

Jorge Jesus özellikle hücum oyuncularına değer katmasıyla biliniyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus para bastı! İşte o liste

Portekizli teknik adam, şu ana kadar Fenerbahçe'nin başında 44 maça çıktı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus para bastı! İşte o liste

68 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı, bu maçlarda 2.23 maç başı puan ortalaması elde etti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus para bastı! İşte o liste

Jesus'lu Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.

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