SON DAKİKA - Fenerbahçe'nin Sivasspor maçı kafilesi açıklandı! Kadroda 6 eksik

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Sivasspor ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Sarı-lacivertliler, Beşiktaş - Galatasaray derbisinin olduğu haftada kayıp yaşamak istemiyor
Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak mücadelede hakem Zorbay Küçük düdük çalacak. Kanarya zirve iddiasını sürdürmek için mutlak 3 puan hedefinde.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Sivasspor maçı kafilesini belirledi. Cezalı Emre Mor'un yanı sıra sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Attila Szalai, Michy Batshuayi, Gustavo Henrique, Miha Zajc kamp kadrosunda yer almadı.