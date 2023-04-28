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SON DAKİKA - Fenerbahçe'nin Sivasspor maçı kafilesi açıklandı! Kadroda 6 eksik

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin Sivasspor maçı kafilesi açıklandı. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Attila Szalai, Michy Batshuayi, Gustavo Henrique, Miha Zajc ile birlikte cezalı durumda olan Emre Mor kamp kadrosunda yer almadı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2023 Cuma 16:02 Güncelleme Tarihi: 28 Nisan 2023 Cuma 16:10
SON DAKİKA - Fenerbahçe'nin Sivasspor maçı kafilesi açıklandı! Kadroda 6 eksik

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Sivasspor ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Sarı-lacivertliler, Beşiktaş - Galatasaray derbisinin olduğu haftada kayıp yaşamak istemiyor

Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak mücadelede hakem Zorbay Küçük düdük çalacak. Kanarya zirve iddiasını sürdürmek için mutlak 3 puan hedefinde.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Sivasspor maçı kafilesini belirledi. Cezalı Emre Mor'un yanı sıra sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Attila Szalai, Michy Batshuayi, Gustavo Henrique, Miha Zajc kamp kadrosunda yer almadı.

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