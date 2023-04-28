Savunmada alarm var!

Kanarya'da Sivasspor maçında stoper ikilisinde kimin olacağı merak konusu oldu. Szalai'nin sakatlığı sonrası Samet formaya yakın gözüküyor. Jesus partnerine ise henüz karar vermedi. Serdar Aziz favori gözükürken; Peres ve Henrique isimleri değerlendiriliyor.
Kanarya'daSivasspor maçında stoper ikilisinde kimin olacağı merak konusu oldu. Szalai'nin sakatlığı sonrası Samet formaya yakın gözüküyor. Jesus partnerine ise henüz karar vermedi. Serdar Aziz favori gözükürken; Peres ve Henrique isimleri değerlendiriliyor.