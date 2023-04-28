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İsmail’le kayıp yok

Ligde İsmail Yüksek'in forma giydiği maçlardaki istatistik dikkat çekti. Sarı-lacivertliler, genç isimle 14 maçta 12 kez kazandı, 2 de beraberlik aldı. Toplamda ise 25 maçta 19 galibiyet ve 5 beraberlik alan Kanarya, sadece Kiev'e mağlup oldu. O maçta da 24 yaşındaki futbolcu kırmızı kart görmüştü.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2023 Cuma 06:50
İsmail’le kayıp yok
Ligde İsmail Yüksek'in forma giydiği maçlardaki istatistik dikkat çekti. Sarı-lacivertliler, genç isimle 14 maçta 12 kez kazandı, 2 de beraberlik aldı. Toplamda ise 25 maçta 19 galibiyet ve 5 beraberlik alan Kanarya, sadece Kiev'e mağlup oldu. O maçta da 24 yaşındaki futbolcu kırmızı kart görmüştü.
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