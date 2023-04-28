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Fenerbahçe'den Galatasaray planı! Jorge Jesus'tan flaş hamle

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'de zirvedeki Galatasaray'ın 6 puan gerisinde bulunan Fenerbahçe, rakibini yakalayıp önüne geçmenin hesaplarını yapıyor. Bu amaç doğrultusunda ilk olarak gözler Sivasspor maçına çevrildi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, öğrencileriyle yaptığı toplantıda Galatasaray'ı baskı altına alacak formülü buldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2023 Cuma 15:14
Fenerbahçe'den Galatasaray planı! Jorge Jesus'tan flaş hamle

Süper Lig'de cumartesi günü deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, maç gününü fırsata çevirmek istiyor.

Fenerbahçe'den Galatasaray planı! Jorge Jesus'tan flaş hamle

6 haftadır lider Galatasaray'dan sonra oynadığı için fikstüre tepki gösteren sarı-lacivertliler, bu kez ezeli rakibinden bir gün önce sahaya çıkıp bu baskıyı rakibine yüklemek amacında.

Fenerbahçe'den Galatasaray planı! Jorge Jesus'tan flaş hamle

Kanarya'nın hedefi cumartesi günü Sivasspor deplasmanından 3 puanla dönmek olacak.

Fenerbahçe'den Galatasaray planı! Jorge Jesus'tan flaş hamle

Böylece pazar günkü Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesinde liderle farkı 3'e çekecek.

Fenerbahçe'den Galatasaray planı! Jorge Jesus'tan flaş hamle

Aslan'ın sahaya baskı altında çıkması hesaplanıyor.

Fenerbahçe'den Galatasaray planı! Jorge Jesus'tan flaş hamle

ASLA KOLAY TESLİM OLMAK YOK!
Kanarya, gelecek haftaki Giresunspor sınavına da (7 Mayıs) Galatasaray'dan 1 gün önce çıkacak. (8 Mayıs Başakşehir)

Fenerbahçe'den Galatasaray planı! Jorge Jesus'tan flaş hamle

Öte yandan direktör Jorge Jesus da dünkü idman öncesi bu konuya dikkat çekerek oyuncularına seslendi.

Fenerbahçe'den Galatasaray planı! Jorge Jesus'tan flaş hamle

Gün avantajını kullanmaları gerektiğini söyleyen Portekizli teknik adamın "Mücadeleden hiç kopmak yok. Siz işinizi yapıp Sivasspor'u yenin, rakiplerimizin çekişmesini rahat izleyelim.

Fenerbahçe'den Galatasaray planı! Jorge Jesus'tan flaş hamle

Asla kolay teslim olmak yok. Herkes elinden geleni yapmaya devam edecek" dediği belirtildi.

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