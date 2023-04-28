Fenerbahçe'den Crespo hamlesi! İşte önerilen sözleşme

Süper Lig'de lider Galatasaray'ı takibe devam eden sarı-lacivertlilerde kadro yapılanma çalışmaları da sürüyor.
Süper Lig'de lider Galatasaray'ı takibe devam eden sarı-lacivertlilerde kadro yapılanma çalışmaları da sürüyor.
Gelecek-gidecek isimler üzerinde hummalı bir operasyon yürütülüyor.
Transfer listesinde birçok yıldız olan Kanarya'da mevcut oyuncuların da son durumu merak konusu.
VALENCIA KABUL ETMEDİ!
Bu sezon golleriyle kariyer zirvesi yaşayan Enner Valencia, Fenerbahçe'nin sözleşme yenileme teklifini geri çevirdi.
Taraflar arasındaki görüşmeler uzun sürdü ancak Ekvadorlu golcü ikna olmadı.
Sarı-lacivertli yönetim, Enner Valencia'ya yıllık 1.8 milyon euro'luk bir teklif yaptı.
Bu teklifi yetersiz bulan deneyimli hücum oyuncusu, Fenerbahçe'yi geri çevirdi.
Kanarya ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlayamayan Enner Valencia, takımdan ayrılmak için mukavelesinin sona ermesini bekliyor.
Valencia ile anlaşmaya varamayan Fenerbahçeli kurmaylar, gözünü Miha Zajc ve Miguel Crespo'ya çevirdi.
Özellikle Crespo'ya Avrupa'dan teklifler gelmesi sarı-lacivertlilerin elini çabuk tutmasına neden oldu.
YENİ SÖZLEŞME TEKLİF EDİLDİ!
Fenerbahçe yönetimi, Portekizli orta sahaya yeni sözleşme teklifinde bulundu.
Todofichajes'in haberine göre; Sarı-lacivertliler, Crespo'ya 3 yıllık mukavele önerdi.
Başarılı oyuncuya teklifini ileten Fenerbahçe, yıldız isimden yanıt beklemeye geçti.
Bu sezon Fenerbahçe ile 34 resmi maçta forma giyen Crespo, 3 gol ve 4 asistlik katkı verdi.
2021 yılında 1.5 milyon euro'ya Estoril'den transfer edilen Portekizli oyuncu, gösterdiği performansla kalitesini gösterdi.
Miguel Crespo'nun güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor.