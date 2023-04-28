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Fenerbahçe'den Crespo hamlesi! İşte önerilen sözleşme

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Kulübü, Portekizli yıldızı Miguel Crespo ile kontratını uzatmak için harekete geçti. 26 yaşındaki oyuncunun performansından memnun olan sarı-lacivertli teknik heyet, hamlesini yaptı. Fenerbahçe yönetimi, başarılı futbolcuya yeni sözleşme teklif etti. İşte yapılan teklifin detayları... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2023 Cuma 17:03
BURAK ŞENTÜRK
Fenerbahçe'den Crespo hamlesi! İşte önerilen sözleşme

Süper Lig'de lider Galatasaray'ı takibe devam eden sarı-lacivertlilerde kadro yapılanma çalışmaları da sürüyor.

Fenerbahçe'den Crespo hamlesi! İşte önerilen sözleşme

Gelecek-gidecek isimler üzerinde hummalı bir operasyon yürütülüyor.

Fenerbahçe'den Crespo hamlesi! İşte önerilen sözleşme

Transfer listesinde birçok yıldız olan Kanarya'da mevcut oyuncuların da son durumu merak konusu.

Fenerbahçe'den Crespo hamlesi! İşte önerilen sözleşme

VALENCIA KABUL ETMEDİ!
Bu sezon golleriyle kariyer zirvesi yaşayan Enner Valencia, Fenerbahçe'nin sözleşme yenileme teklifini geri çevirdi.

Fenerbahçe'den Crespo hamlesi! İşte önerilen sözleşme

Taraflar arasındaki görüşmeler uzun sürdü ancak Ekvadorlu golcü ikna olmadı.

Fenerbahçe'den Crespo hamlesi! İşte önerilen sözleşme

Sarı-lacivertli yönetim, Enner Valencia'ya yıllık 1.8 milyon euro'luk bir teklif yaptı.

Fenerbahçe'den Crespo hamlesi! İşte önerilen sözleşme

Bu teklifi yetersiz bulan deneyimli hücum oyuncusu, Fenerbahçe'yi geri çevirdi.

Fenerbahçe'den Crespo hamlesi! İşte önerilen sözleşme

Kanarya ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlayamayan Enner Valencia, takımdan ayrılmak için mukavelesinin sona ermesini bekliyor.

Fenerbahçe'den Crespo hamlesi! İşte önerilen sözleşme

Valencia ile anlaşmaya varamayan Fenerbahçeli kurmaylar, gözünü Miha Zajc ve Miguel Crespo'ya çevirdi.

Fenerbahçe'den Crespo hamlesi! İşte önerilen sözleşme

Özellikle Crespo'ya Avrupa'dan teklifler gelmesi sarı-lacivertlilerin elini çabuk tutmasına neden oldu.

Fenerbahçe'den Crespo hamlesi! İşte önerilen sözleşme

YENİ SÖZLEŞME TEKLİF EDİLDİ!
Fenerbahçe yönetimi, Portekizli orta sahaya yeni sözleşme teklifinde bulundu.

Fenerbahçe'den Crespo hamlesi! İşte önerilen sözleşme

Todofichajes'in haberine göre; Sarı-lacivertliler, Crespo'ya 3 yıllık mukavele önerdi.

Fenerbahçe'den Crespo hamlesi! İşte önerilen sözleşme

Başarılı oyuncuya teklifini ileten Fenerbahçe, yıldız isimden yanıt beklemeye geçti.

Fenerbahçe'den Crespo hamlesi! İşte önerilen sözleşme

Bu sezon Fenerbahçe ile 34 resmi maçta forma giyen Crespo, 3 gol ve 4 asistlik katkı verdi.

Fenerbahçe'den Crespo hamlesi! İşte önerilen sözleşme

2021 yılında 1.5 milyon euro'ya Estoril'den transfer edilen Portekizli oyuncu, gösterdiği performansla kalitesini gösterdi.

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