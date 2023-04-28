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Fenerbahçe'de savunma alarmı? Jesus kimi oynatacak?

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Fenerbahçe, ligin 32. haftasında Sivasspor ile karşılaşacak. Bu maç öncesi savunma hattı alarm veren sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus, flaş bir karar aldı. (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2023 Cuma 10:58
Fenerbahçe'de savunma alarmı? Jesus kimi oynatacak?

Sivasspor ile Fenerbahçe'nin kozlarını paylaşacağı maç, şampiyonluk ve küme düşme hattını yakından ilgilendiriyor.

Fenerbahçe'de savunma alarmı? Jesus kimi oynatacak?

Fenerbahçe, Sivas'ta alacağı 3 puanla zirve yarışında lider Galatasaray'a yaklaşmak istiyor.

Fenerbahçe'de savunma alarmı? Jesus kimi oynatacak?

Sarı lacivertlilerin, ezeli rakibiyle arasında 6 puan bulunuyor.

Fenerbahçe'de savunma alarmı? Jesus kimi oynatacak?

Jesus'un öğrencileri zorlu deplasmanda galip gelerek, Galatasaray'ın Beşiktaş karşısında hata yapmasını bekleyecek.

Fenerbahçe'de savunma alarmı? Jesus kimi oynatacak?

Öte yandan Kanarya'da Sivasspor maçında stoper ikilisinde kimin olacağı merak konusu oldu.

Fenerbahçe'de savunma alarmı? Jesus kimi oynatacak?

Fenerbahçe'de takımın en önemli isimlerinden biri olan Attila Szalai sakatlanmıştı.

Fenerbahçe'de savunma alarmı? Jesus kimi oynatacak?

Szalai'nin sakatlığı sonrası o bölgede kimlerin forma giyeceği merak konusu oldu.

Fenerbahçe'de savunma alarmı? Jesus kimi oynatacak?

Sarı lacivertlilerde Samet Akaydin formaya yakın gözüküyor.

Fenerbahçe'de savunma alarmı? Jesus kimi oynatacak?

Jesus diğer isme ise henüz karar vermedi.

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