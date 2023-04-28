Fenerbahçe'de savunma alarmı? Jesus kimi oynatacak?

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak.
Zorlu mücadele 29 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak.
Kritik karşılaşmayı Zorbay Küçük yönetecek.
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak.
Zorlu mücadele 29 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak.
Kritik karşılaşmayı Zorbay Küçük yönetecek.
Sivasspor ile Fenerbahçe'nin kozlarını paylaşacağı maç, şampiyonluk ve küme düşme hattını yakından ilgilendiriyor.
Fenerbahçe, Sivas'ta alacağı 3 puanla zirve yarışında lider Galatasaray'a yaklaşmak istiyor.
Sarı lacivertlilerin, ezeli rakibiyle arasında 6 puan bulunuyor.
Jesus'un öğrencileri zorlu deplasmanda galip gelerek, Galatasaray'ın Beşiktaş karşısında hata yapmasını bekleyecek.
Fenerbahçe'de takımın en önemli isimlerinden biri olan Attila Szalai sakatlanmıştı.
Szalai'nin sakatlığı sonrası o bölgede kimlerin forma giyeceği merak konusu oldu.
Sarı lacivertlilerde Samet Akaydin formaya yakın gözüküyor.
Jesus diğer isme ise henüz karar vermedi.
Serdar Aziz bir diğer favori isimlerden.
Jesus, Peres ve Henrique gibi isimleri de o bölge için değerlendiriyor.