FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler dünya devine gidiyor! Görüşmeler başladı

Süper Lig'de 2. sırada yer alan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Sarı-lacivertlilerde sezon sonu transfer planlamaları yapılmaya başlandı.
Kanarya'da takıma dahil olacak futbolcuların yanı sıra gidecek oyuncular da büyük önem taşıyor.
Süper Lig'de 2. sırada yer alan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Sarı-lacivertlilerde sezon sonu transfer planlamaları yapılmaya başlandı.
Kanarya'da takıma dahil olacak futbolcuların yanı sıra gidecek oyuncular da büyük önem taşıyor.
Yönetim, ligin tamamlanmasının ardından birçok isimle yollarını ayırcak.
Fenerbahçe'de takımdan ayrılıp ayrılmayacağı en çok merak edilen isimlerden biri de Arda Güler.
18 yaşındaki genç yıldız, bu sezon gösterdiği performansla Avrupa takımlarının dikkatini çekmişti.
Arda Güler'in başarılı performansının ardından sarı lacivertlilerin göz bebeği hakkında birçok transfer iddiası ortaya atılmıştı.
Konuya dair flaş bir gelişme daha yaşandı.
Arda Güler ile ilgilenen kulübü İtalyan basını duyurdu.
İşte detaylar...
Tuttomercatoweb'te yer alan ve aspor.com.tr editörü Kubilay Açıkgün'ün derlediği habere göre Fransız temsilcisi PSG, Arda Güler'i kadrosuna katmak istiyor.
Avrupa devinin transfer için Fenerbahçe ile resmi görüşmelere başladığı kaydedildi.
Haberde Arda Güler'in, PSG'nin yaz transfer dönemindeki en önemli hedefi olacağı belirtildi.
Fransız ekibinin, Arda ile sözleşme imzalamak için şimdiden görüşmelere başladığı bildirildi.
Arda Güler'in Fenerbahçe ile olan kontratı 2025 yılında sona erecek.
Ancak genç yıldızın sözleşmesinde 'sezon içinde belirli süreyi almazsa 5 milyon Euro'ya serbest kalır' maddesi bulunuyor.
Arda'nın bu süreyi doldurup doldurmayacağı henüz belli değil.
BU SEZONA DAMGA VURDU!
Fenerbahçe'nin yetenekli oyuncusu bu sezon 27 maçta görev aldı.
Arda bu karşılaşmalarda 6 gol ve 4 asistle oynadı.
Arda Güler'in güncel piyasa değeri ise 11 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.