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FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler dünya devine gidiyor! Görüşmeler başladı

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Bu sezon Fenerbahçe formasıyla gösterdiği performansla yıldızını parlatan Arda Güler ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Dünya devi, milli futbolcuyu kadrosuna katmak için sarı-lacivertlilerle görüşmelere başladı. İşte o takım ve detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2023 Cuma 18:12
FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler dünya devine gidiyor! Görüşmeler başladı

Süper Lig'de 2. sırada yer alan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler dünya devine gidiyor! Görüşmeler başladı

Sarı-lacivertlilerde sezon sonu transfer planlamaları yapılmaya başlandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler dünya devine gidiyor! Görüşmeler başladı

Kanarya'da takıma dahil olacak futbolcuların yanı sıra gidecek oyuncular da büyük önem taşıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler dünya devine gidiyor! Görüşmeler başladı

Yönetim, ligin tamamlanmasının ardından birçok isimle yollarını ayırcak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler dünya devine gidiyor! Görüşmeler başladı

Fenerbahçe'de takımdan ayrılıp ayrılmayacağı en çok merak edilen isimlerden biri de Arda Güler.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler dünya devine gidiyor! Görüşmeler başladı

18 yaşındaki genç yıldız, bu sezon gösterdiği performansla Avrupa takımlarının dikkatini çekmişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler dünya devine gidiyor! Görüşmeler başladı

Arda Güler'in başarılı performansının ardından sarı lacivertlilerin göz bebeği hakkında birçok transfer iddiası ortaya atılmıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler dünya devine gidiyor! Görüşmeler başladı

Konuya dair flaş bir gelişme daha yaşandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler dünya devine gidiyor! Görüşmeler başladı

Arda Güler ile ilgilenen kulübü İtalyan basını duyurdu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler dünya devine gidiyor! Görüşmeler başladı

İşte detaylar...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler dünya devine gidiyor! Görüşmeler başladı

Tuttomercatoweb'te yer alan ve aspor.com.tr editörü Kubilay Açıkgün'ün derlediği habere göre Fransız temsilcisi PSG, Arda Güler'i kadrosuna katmak istiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler dünya devine gidiyor! Görüşmeler başladı

Avrupa devinin transfer için Fenerbahçe ile resmi görüşmelere başladığı kaydedildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler dünya devine gidiyor! Görüşmeler başladı

Haberde Arda Güler'in, PSG'nin yaz transfer dönemindeki en önemli hedefi olacağı belirtildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler dünya devine gidiyor! Görüşmeler başladı

Fransız ekibinin, Arda ile sözleşme imzalamak için şimdiden görüşmelere başladığı bildirildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler dünya devine gidiyor! Görüşmeler başladı

Arda Güler'in Fenerbahçe ile olan kontratı 2025 yılında sona erecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler dünya devine gidiyor! Görüşmeler başladı

Ancak genç yıldızın sözleşmesinde 'sezon içinde belirli süreyi almazsa 5 milyon Euro'ya serbest kalır' maddesi bulunuyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler dünya devine gidiyor! Görüşmeler başladı

Arda'nın bu süreyi doldurup doldurmayacağı henüz belli değil.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler dünya devine gidiyor! Görüşmeler başladı

BU SEZONA DAMGA VURDU!

Fenerbahçe'nin yetenekli oyuncusu bu sezon 27 maçta görev aldı.

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