Fenerbahçe bitti demedi

İstanbulspor beraberliğiyle sarsılan Fenerbahçe'de gözler Sivasspor maçına çevrildi. Sarı-lacivertliler, deplasmanda alacağı galibiyetle hem şampiyonluk yarışına tutunmak hem de taraftarına kendini affettirmek istiyor. Eleştirilerin odağında yer alan Teknik Direktör Jorge Jesus da oyuncularıyla yaptığı toplantıda iddialı konuştu. Portekizli hoca, "Umutsuzluğa kapılmayın, biten bir şey yok. Kazanarak yarışta kalacağız" dedi.

ÖRNEK GÖSTERDİ

Oyuncularının mücadelesine övgü yağdıran Jorge Jesus, bu sezon asla pes etmediklerini hatırlattı. Takımın yapısında bunun olmadığını dile getiren tecrübeli hoca, "Bu sezon geri düştüğümüz birçok maçı çevirdik ve puanlar topladık. İstanbulspor maçından önce de bunu defalarca kanıtladık. Bu örnek maçlardaki gayreti son haftalarda da görmek istiyorum. Sonuna kadar savaşacağız. Rakibimiz de puan kaybedecek" diye konuştu.