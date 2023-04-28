Emre'nin yeri garanti

Hücum hattındaki hareketli oyunuyla dikkat çeken Emre Mor, Sivasspor maçı için de formayı kaptı. Jesus, İstanbulspor karşısında ilk 11'de başlattığı Emre'den vazgeçmeyecek. Kanatta şans bulacak 25 yaşındaki futbolcu önemli gol silahlarından olacak. Emre, bu sezon 25 maçta 2 gol attı, 2 de asist yaptı.
Hücum hattındaki hareketli oyunuyla dikkat çeken Emre Mor, Sivasspor maçı için de formayı kaptı. Jesus, İstanbulspor karşısında ilk 11'de başlattığı Emre'den vazgeçmeyecek. Kanatta şans bulacak 25 yaşındaki futbolcu önemli gol silahlarından olacak. Emre, bu sezon 25 maçta 2 gol attı, 2 de asist yaptı.