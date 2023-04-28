Haberler Fenerbahçe Emre'nin yeri garanti

Emre'nin yeri garanti

Hücum hattındaki hareketli oyunuyla dikkat çeken Emre Mor, Sivasspor maçı için de formayı kaptı. Jesus, İstanbulspor karşısında ilk 11'de başlattığı Emre'den vazgeçmeyecek. Kanatta şans bulacak 25 yaşındaki futbolcu önemli gol silahlarından olacak. Emre, bu sezon 25 maçta 2 gol attı, 2 de asist yaptı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2023 Cuma 06:50
Emre'nin yeri garanti
Hücum hattındaki hareketli oyunuyla dikkat çeken Emre Mor, Sivasspor maçı için de formayı kaptı. Jesus, İstanbulspor karşısında ilk 11'de başlattığı Emre'den vazgeçmeyecek. Kanatta şans bulacak 25 yaşındaki futbolcu önemli gol silahlarından olacak. Emre, bu sezon 25 maçta 2 gol attı, 2 de asist yaptı.
DİĞER
Son dakika: Real Madrid-Partizan karşılaşması boks maçına döndü! Jabusele ve Exum birbirine girdi
İkinci yarı başladı: Ünlü futbolcu Çağlar Söyüncü fenomen Serra Pakdemir'in kalbine ikinci kez gol attı!
F.Bahçe'de Zajc için kritik hafta!
Fenerbahçe'de yönetim ikiye bölündü!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'de Arda için geri sayım!
F.Bahçe'de Zajc için kritik hafta!
Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum
30. Dönem POMEM başvuru şartları neler?
REFAH PAYI MÜJDESİ! 7500 liranın üzerinde alan emekliye iyi haber
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sevilla son dakikada güldü! Sevilla son dakikada güldü! 00:56
Sevilla son dakikada güldü! Sevilla son dakikada güldü! 00:55
Real Madrid-Partizan maçında büyük kavga! Real Madrid-Partizan maçında büyük kavga! 00:45
Real Madrid-Partizan maçında büyük kavga! Real Madrid-Partizan maçında büyük kavga! 00:45
Bournemouth Tavernier ile güldü! Bournemouth Tavernier ile güldü! 23:42
Newcastle Everton'u deplasmanda dörtledi! Newcastle Everton'u deplasmanda dörtledi! 23:51
Daha Eski
Fiorentina İtalya Kupası'nda finalde! Fiorentina İtalya Kupası'nda finalde! 00:04
Bournemouth Tavernier ile güldü! Bournemouth Tavernier ile güldü! 00:08
Newcastle Everton'u deplasmanda dörtledi! Newcastle Everton'u deplasmanda dörtledi! 00:08
Fiorentina İtalya Kupası'nda finalde! Fiorentina İtalya Kupası'nda finalde! 00:08
Tottenham ile ManU puanları paylaştı! Tottenham ile ManU puanları paylaştı! 00:08
Tottenham ile ManU puanları paylaştı! Tottenham ile ManU puanları paylaştı! 00:10