Haberler Fenerbahçe Caulker'dan Fenerbahçe taraftarını kızdıracak sözler! "Galatasaray daha büyük"

Caulker'dan Fenerbahçe taraftarını kızdıracak sözler! "Galatasaray daha büyük"

Son dakika spor haberi: 2021/22 sezonunda Alanyaspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Caulker, hiçbir resmi maçta forma giyemeden takımdan ayrılmak zorunda kaldı. Transfer süreciyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunan İngiliz futbolcu, o dönem aslında Galatasaray'da oynamak istediğini söyledi. Öte yandan Caulker, Türkiye'de Fenerbahçe'nin Galatasaray'dan sonra gelen ikinci büyük kulüp olduğunu ifade etti. İşte o açıklamalar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2023 Cuma 10:07
Caulker'dan Fenerbahçe taraftarını kızdıracak sözler! "Galatasaray daha büyük"

Futbol kariyerini Wigan'da sürdüren Caulker, İngiltere'de konuk olduğu Under The Cosh kanalında gündeme damga vuran açıklamalarda bulundu.

Caulker'dan Fenerbahçe taraftarını kızdıracak sözler! "Galatasaray daha büyük"

2021/22 sezonunda Fenerbahçe'ye transfer olan Caulker, bu transferin öncesinde Galatasaray'a gitmek istediğini söyledi.

Caulker'dan Fenerbahçe taraftarını kızdıracak sözler! "Galatasaray daha büyük"

İngiliz stoper açıklamasında, "Galatasaray en çok transfer olmak istediğim takımdı. Ancak bu benim elimde değildi.

Caulker'dan Fenerbahçe taraftarını kızdıracak sözler! "Galatasaray daha büyük"

Beşiktaş da beni istiyordu. Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ne gidiyordu.

Caulker'dan Fenerbahçe taraftarını kızdıracak sözler! "Galatasaray daha büyük"

Fenerbahçe de beni isteyen takımlardan biriydi. Fenerbahçe 7 yıldır şampiyon olamıyordu ve ben de daha az paraya olsa da Fenerbahçe'ye gitmeye karar verdim.

Caulker'dan Fenerbahçe taraftarını kızdıracak sözler! "Galatasaray daha büyük"

Çünkü Fenerbahçe, Galatasaray'dan sonra Türkiye'nin ikinci büyük kulübü. 2 gün sonra takımın başına yeni bir teknik direktör geldi. Görüşmelerde adı bile geçmemişti." ifadelerini kullandı.

Caulker'dan Fenerbahçe taraftarını kızdıracak sözler! "Galatasaray daha büyük"

'YÜZÜME BİLE BAKMADI!'
Vitor Pereira'yı çok sert bir dille eleştiren İngiliz oyuncu, "Tanıştığımızda tokalaşırken yüzüme bile bakmamıştı." dedi.

Caulker'dan Fenerbahçe taraftarını kızdıracak sözler! "Galatasaray daha büyük"

'DAHA AZ PARAYA GİTTİM'
Eleşirisine devam eden Caulker, "Fenerbahçe'ye geldim ve 2 gün sonra Pereira geldi. Görüşmelerimizde adı bile geçmiyordu ve geldiğinde beni istemediğini anladım." ifadelerini kullandı.

Caulker'dan Fenerbahçe taraftarını kızdıracak sözler! "Galatasaray daha büyük"

"TARAFTARLARLA BİRLİKTE PROTESTOLARA KATILIRDIM'
Caulker, "Tanıştığımızda tokalaşırken yüzüme bile bakmamıştı. Vitor Pereira neredeyse Everton'a gidiyordu. Eğer bu gerçekleşseydi İngiltere'ye uçup taraftarlarla birlikte protestolara katılırdım." sözlerini kullandı.

Caulker'dan Fenerbahçe taraftarını kızdıracak sözler! "Galatasaray daha büyük"

Fenerbahçe'nin eski stoper Kim Min Jae'ye ilişkin ise Caulker, "Benim yerime Kim Min Jae geldi. Çin'den gelmişti. Anlam verememiştim. Ama harika bir stoperdi.

Caulker'dan Fenerbahçe taraftarını kızdıracak sözler! "Galatasaray daha büyük"

Şu anda Napoli'de iyi bir sezon geçiriyor ve üst seviyede oynuyor. Öyle bir oyuncuydu ki Real Madrid'e 100 milyon Euro'ya satabilirler diye düşünüyordum." açıklamasında bulundu.

Caulker'dan Fenerbahçe taraftarını kızdıracak sözler! "Galatasaray daha büyük"

Kariyerini İngiliz ekibi Wigan Athletic'te sürdüren Steven Caulker, Süper Lig'de daha önce Alanyaspor, Fenerbahçe, Gaziantep FK ve Fatih Karagümrük formalarını giymişti.

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