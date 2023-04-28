Caulker'dan Fenerbahçe taraftarını kızdıracak sözler! "Galatasaray daha büyük"

Futbol kariyerini Wigan'da sürdüren Caulker, İngiltere'de konuk olduğu Under The Cosh kanalında gündeme damga vuran açıklamalarda bulundu.
Futbol kariyerini Wigan'da sürdüren Caulker, İngiltere'de konuk olduğu Under The Cosh kanalında gündeme damga vuran açıklamalarda bulundu.
2021/22 sezonunda Fenerbahçe'ye transfer olan Caulker, bu transferin öncesinde Galatasaray'a gitmek istediğini söyledi.
İngiliz stoper açıklamasında, "Galatasaray en çok transfer olmak istediğim takımdı. Ancak bu benim elimde değildi.
Beşiktaş da beni istiyordu. Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ne gidiyordu.
Fenerbahçe de beni isteyen takımlardan biriydi. Fenerbahçe 7 yıldır şampiyon olamıyordu ve ben de daha az paraya olsa da Fenerbahçe'ye gitmeye karar verdim.
Çünkü Fenerbahçe, Galatasaray'dan sonra Türkiye'nin ikinci büyük kulübü. 2 gün sonra takımın başına yeni bir teknik direktör geldi. Görüşmelerde adı bile geçmemişti." ifadelerini kullandı.
'YÜZÜME BİLE BAKMADI!'
Vitor Pereira'yı çok sert bir dille eleştiren İngiliz oyuncu, "Tanıştığımızda tokalaşırken yüzüme bile bakmamıştı." dedi.
'DAHA AZ PARAYA GİTTİM'
Eleşirisine devam eden Caulker, "Fenerbahçe'ye geldim ve 2 gün sonra Pereira geldi. Görüşmelerimizde adı bile geçmiyordu ve geldiğinde beni istemediğini anladım." ifadelerini kullandı.
"TARAFTARLARLA BİRLİKTE PROTESTOLARA KATILIRDIM'
Caulker, "Tanıştığımızda tokalaşırken yüzüme bile bakmamıştı. Vitor Pereira neredeyse Everton'a gidiyordu. Eğer bu gerçekleşseydi İngiltere'ye uçup taraftarlarla birlikte protestolara katılırdım." sözlerini kullandı.
Fenerbahçe'nin eski stoper Kim Min Jae'ye ilişkin ise Caulker, "Benim yerime Kim Min Jae geldi. Çin'den gelmişti. Anlam verememiştim. Ama harika bir stoperdi.
Şu anda Napoli'de iyi bir sezon geçiriyor ve üst seviyede oynuyor. Öyle bir oyuncuydu ki Real Madrid'e 100 milyon Euro'ya satabilirler diye düşünüyordum." açıklamasında bulundu.
Kariyerini İngiliz ekibi Wigan Athletic'te sürdüren Steven Caulker, Süper Lig'de daha önce Alanyaspor, Fenerbahçe, Gaziantep FK ve Fatih Karagümrük formalarını giymişti.