Haberler Fenerbahçe Atamayla ilgimiz yok!

Atamayla ilgimiz yok!

Fenerbahçe, derbinin hakemini Ali Koç’un belirlediği iddialarına, ‘Manipülasyon yapanları dikkate almayın’ yanıtı verdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2023 Cuma 06:50
Atamayla ilgimiz yok!

Başkan Ali Koç'un önceki gün Riva'ya yaptığı ziyaret olay olmuştu. Koç'un Beşiktaş-G.Saray derbisine Ali Şansalan'ın atanmasını istediği iddia edilmişti. F.Bahçe, haberleri 'Manipülasyon yapanlara cevabımızdır' başlıklı bir mesajla yalanladı.

Sarı lacivertliler, "G.Saray muhabirleri ve isimsiz hesaplarca oluşturulan derbi maçı yönetecek Ali Şansalan'ı Ali Koç'un talep ettiği gündemi, bir kulübün gündemi ne kadar manipülatif bir noktaya getirebileceğinin fotoğrafı olmuştur" ifadelerini kullandı.

KONUYU KAPATTIK

İddiaları kesin bir dille yalanlayan F.Bahçe, "Ali Koç'un iki takımın maçı ile hiçbir yorumu, görüşü, kimseyle görüşmesi, yönlendirmesi tabii ki olmamıştır. Adı geçen hakemle ilgili değişmeyecek yorumu 17 Ekim 2021'de yapmış ve konuyu kapatmıştık" dedi.

DİĞER
Son dakika: Real Madrid-Partizan karşılaşması boks maçına döndü! Jabusele ve Exum birbirine girdi
İkinci yarı başladı: Ünlü futbolcu Çağlar Söyüncü fenomen Serra Pakdemir'in kalbine ikinci kez gol attı!
F.Bahçe'de Zajc için kritik hafta!
Fenerbahçe'de yönetim ikiye bölündü!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'de Arda için geri sayım!
F.Bahçe'de Zajc için kritik hafta!
Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum
30. Dönem POMEM başvuru şartları neler?
REFAH PAYI MÜJDESİ! 7500 liranın üzerinde alan emekliye iyi haber
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sevilla son dakikada güldü! Sevilla son dakikada güldü! 00:56
Sevilla son dakikada güldü! Sevilla son dakikada güldü! 00:55
Real Madrid-Partizan maçında büyük kavga! Real Madrid-Partizan maçında büyük kavga! 00:45
Real Madrid-Partizan maçında büyük kavga! Real Madrid-Partizan maçında büyük kavga! 00:45
Bournemouth Tavernier ile güldü! Bournemouth Tavernier ile güldü! 23:42
Newcastle Everton'u deplasmanda dörtledi! Newcastle Everton'u deplasmanda dörtledi! 23:51
Daha Eski
Fiorentina İtalya Kupası'nda finalde! Fiorentina İtalya Kupası'nda finalde! 00:04
Bournemouth Tavernier ile güldü! Bournemouth Tavernier ile güldü! 00:08
Newcastle Everton'u deplasmanda dörtledi! Newcastle Everton'u deplasmanda dörtledi! 00:08
Fiorentina İtalya Kupası'nda finalde! Fiorentina İtalya Kupası'nda finalde! 00:08
Tottenham ile ManU puanları paylaştı! Tottenham ile ManU puanları paylaştı! 00:08
Tottenham ile ManU puanları paylaştı! Tottenham ile ManU puanları paylaştı! 00:10