Atamayla ilgimiz yok!

Başkan Ali Koç'un önceki gün Riva'ya yaptığı ziyaret olay olmuştu. Koç'un Beşiktaş-G.Saray derbisine Ali Şansalan'ın atanmasını istediği iddia edilmişti. F.Bahçe, haberleri 'Manipülasyon yapanlara cevabımızdır' başlıklı bir mesajla yalanladı.

Sarı lacivertliler, "G.Saray muhabirleri ve isimsiz hesaplarca oluşturulan derbi maçı yönetecek Ali Şansalan'ı Ali Koç'un talep ettiği gündemi, bir kulübün gündemi ne kadar manipülatif bir noktaya getirebileceğinin fotoğrafı olmuştur" ifadelerini kullandı.

KONUYU KAPATTIK

İddiaları kesin bir dille yalanlayan F.Bahçe, "Ali Koç'un iki takımın maçı ile hiçbir yorumu, görüşü, kimseyle görüşmesi, yönlendirmesi tabii ki olmamıştır. Adı geçen hakemle ilgili değişmeyecek yorumu 17 Ekim 2021'de yapmış ve konuyu kapatmıştık" dedi.