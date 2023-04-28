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TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Willian Arao'ya yol gözüktü! Ülkesine dönüyor
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'ye teknik direktör Jorge Jesus'un özel isteğiyle getirilen fakat sarı lacivertli taraftarların gözüne giremeyen Willian Arao ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Brezilyalı futbolcunun ülkesine döneceği aktarılıyor. İşte detaylar...
Jesus'unözel isteğiyle sezon başında Flamengo'dan transfer edilen Willian Arao, ülkesine dönmeye hazırlanıyor. Taraftarın gözüne bir türlü giremeyen 31 yaşındaki Brezilyalı orta sahaya gelecek teklifler dinlenecek. Sarı-lacivertliler, en az 3 milyon euro'luk kazanç elde etmek istiyor.