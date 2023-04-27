Sana yakışmadı Jorge

İstanbul maçı sonunda taraftarlarla kapışan Jesus'un hareketi başta başkan Koç olmak üzere yönetimin tepkisini çekti. Koç'un Jesus ile yaptığı görüşmede "Sonuçta taraftar tepkisi önemlidir ve görmezden gelinemez. Atışmak sana yakışmadı" dediği bildirildi. Portekizli hocanın, 2 hafta sonraki Trabzonspor derbisinde maçtan önce tribünleri tek tek gezerek taraftarla barışacağı kaydedildi.
İstanbul maçı sonundataraftarlarlakapışanJesus'un hareketibaşta başkan Koç olmak üzereyönetimin tepkisini çekti. Koç'unJesus ile yaptığı görüşmede "Sonuçtataraftar tepkisi önemlidir vegörmezden gelinemez. Atışmaksana yakışmadı" dediği bildirildi.Portekizli hocanın, 2 hafta sonrakiTrabzonspor derbisinde maçtanönce tribünleri tek tek gezerek taraftarlabarışacağı kaydedildi.