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Sana yakışmadı Jorge

İstanbul maçı sonunda taraftarlarla kapışan Jesus'un hareketi başta başkan Koç olmak üzere yönetimin tepkisini çekti. Koç'un Jesus ile yaptığı görüşmede "Sonuçta taraftar tepkisi önemlidir ve görmezden gelinemez. Atışmak sana yakışmadı" dediği bildirildi. Portekizli hocanın, 2 hafta sonraki Trabzonspor derbisinde maçtan önce tribünleri tek tek gezerek taraftarla barışacağı kaydedildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2023 Perşembe 06:50
Sana yakışmadı Jorge
İstanbul maçı sonunda taraftarlarla kapışan Jesus'un hareketi başta başkan Koç olmak üzere yönetimin tepkisini çekti. Koç'un Jesus ile yaptığı görüşmede "Sonuçta taraftar tepkisi önemlidir ve görmezden gelinemez. Atışmak sana yakışmadı" dediği bildirildi. Portekizli hocanın, 2 hafta sonraki Trabzonspor derbisinde maçtan önce tribünleri tek tek gezerek taraftarla barışacağı kaydedildi.
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