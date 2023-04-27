Devre arasında kadroya katılan ancak yaptığı kritik hatalarla tepki çeken Samet Akaydın'ın bu hafta kızağa çekileceği belirtildi. Teknik direktör Jorge Jesus'un, Sivas karşılaşmasında Samet'in yerine Serdar Aziz'i sahaya sürmeyi planladığı gelen haberler arasında. Portekizli hocanın böylece rekabeti de diri tutmak istediği kaydedildi.
Devrearasında kadroya katılan ancak yaptığı kritik hatalarla tepki çeken Samet Akaydın'ın bu hafta kızağa çekileceği belirtildi. Teknik direktör Jorge Jesus'un, Sivas karşılaşmasında Samet'in yerine Serdar Aziz'i sahaya sürmeyi planladığı gelen haberler arasında. Portekizli hocanın böylece rekabeti de diri tutmak istediği kaydedildi.