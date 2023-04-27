Sadece Fener!

Bu sezon attığı gollerle takımını sırtlayan isimlerden biri olan Valencia gündemden düşmüyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan futbolcunun takımdan ayrılıp ayrılmayacağı merak edilirken, Ekvadorlu yıldızın Internacional ile ön sözleşme imzaladığı öne sürülmüştü. Ancak oyuncunun menajeri bunu yalandı. A Spor'a konuşan Chalo Vargas "Brezilya'dan hiçbir kulüple sözleşme imzalamadık. Fenerbahçe ile görüşmeye devam ediyoruz" dedi.
Bu sezon attığı gollerle takımını sırtlayan isimlerden biri olan Valencia gündemden düşmüyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan futbolcunun takımdan ayrılıp ayrılmayacağı merak edilirken, Ekvadorlu yıldızın Internacional ile ön sözleşme imzaladığı öne sürülmüştü. Ancak oyuncunun menajeri bunu yalandı. A Spor'a konuşan Chalo Vargas "Brezilya'dan hiçbir kulüple sözleşme imzalamadık. Fenerbahçe ile görüşmeye devam ediyoruz" dedi.