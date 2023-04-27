Psikolojik savaş

Süper Lig'de cumartesi günü deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, maç gününü fırsata çevirmek istiyor. 6 haftadır lider G.Saray'dan sonra oynadığı için fikstüre tepki gösteren sarı lacivertliler, bu kez ezeli rakibinden bir gün önce sahaya çıkıp bu baskıyı rakibine yüklemek amacında. Kanarya'nın hedefi cumartesi günü Sivasspor deplasmanından 3 puanla dönmek olacak. Böylece pazar günkü Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesinde liderle farkı 3'e çekecek. Aslan sahaya baskı altında çıkacak.

ASLA KOLAY TESLİM OLMAK YOK

Sarı Kanarya, gelecek haftaki Giresunspor sınavına da (7 Mayıs) Galatasaray'dan 1 gün önce çıkacak (8 Mayıs Başakşehir). Öte yandan direktör Jorge Jesus da dünkü idman öncesi bu konuya dikkat çekerek oyuncularına seslendi. Gün avantajını kullanmaları gerektiğini söyleyen Portekizli teknik adamın "Mücadeleden hiç kopmak yok. Siz işinizi yapıp Sivasspor'u yenin, rakiplerimizin çekişmesini rahat izleyelim. Asla kolay teslim olmak yok. Herkes elinden geleni yapmaya devam edecek" dediği belirtildi.