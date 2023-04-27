Haberler Fenerbahçe Psikolojik savaş

Psikolojik savaş

6 haftadır maçlarını Galatasaray’dan daha sonra oynayan Fenerbahçe, cumartesi günü Sivasspor’u yenip, pazar günü derbide baskıyı Aslan’ın üstüne atacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2023 Perşembe 06:50
Psikolojik savaş

Süper Lig'de cumartesi günü deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, maç gününü fırsata çevirmek istiyor. 6 haftadır lider G.Saray'dan sonra oynadığı için fikstüre tepki gösteren sarı lacivertliler, bu kez ezeli rakibinden bir gün önce sahaya çıkıp bu baskıyı rakibine yüklemek amacında. Kanarya'nın hedefi cumartesi günü Sivasspor deplasmanından 3 puanla dönmek olacak. Böylece pazar günkü Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesinde liderle farkı 3'e çekecek. Aslan sahaya baskı altında çıkacak.

ASLA KOLAY TESLİM OLMAK YOK

Sarı Kanarya, gelecek haftaki Giresunspor sınavına da (7 Mayıs) Galatasaray'dan 1 gün önce çıkacak (8 Mayıs Başakşehir). Öte yandan direktör Jorge Jesus da dünkü idman öncesi bu konuya dikkat çekerek oyuncularına seslendi. Gün avantajını kullanmaları gerektiğini söyleyen Portekizli teknik adamın "Mücadeleden hiç kopmak yok. Siz işinizi yapıp Sivasspor'u yenin, rakiplerimizin çekişmesini rahat izleyelim. Asla kolay teslim olmak yok. Herkes elinden geleni yapmaya devam edecek" dediği belirtildi.

DİĞER
Son dakika haberi: Dünyanın en iyi 200 futbolcusu açıklandı! Milli gurur o listede yer aldı...
Köy tipi afet konutlarına yerleşen depremzedeler misafir ağırlamaya başladı! Emine Erdoğan'dan hayırlı olsun mesajı
Arda Güler için flaş yorum! Dünya yıldızı...
F.Bahçe'den Jesus kararı! Sezon sonu mutlaka...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Arda Güler için flaş yorum! Dünya yıldızı...
F.Bahçe'ye yıldız isimden kötü haber!
Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (26 Nisan)
MSÜ AÇIKLANDI MI? MSÜ (Milli Savunma Üniversitesi) sonuçları ne zaman açıklanacak?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Barcelona deplasmanda kayıp! Barcelona deplasmanda kayıp! 00:58
Barcelona deplasmanda kayıp! Barcelona deplasmanda kayıp! 00:57
Chelsea'de kabus sürüyor! Chelsea'de kabus sürüyor! 00:30
Liverpool geriden gelip kazandı! Liverpool geriden gelip kazandı! 00:35
Liverpool geriden gelip kazandı! Liverpool geriden gelip kazandı! 00:35
Chelsea'de kabus sürüyor! Chelsea'de kabus sürüyor! 00:47
Daha Eski
F.Bahçe'de Jesus'tan kadroya neşter! F.Bahçe'de Jesus'tan kadroya neşter! 00:11
Beşiktaş'tan derbi öncesi hakem açıklaması! Beşiktaş'tan derbi öncesi hakem açıklaması! 00:11
Valencia için olay iddia! Önümüzdeki günlerde... Valencia için olay iddia! Önümüzdeki günlerde... 00:11
Arda Güler'e sürpriz talip! Görüşmeler başladı Arda Güler'e sürpriz talip! Görüşmeler başladı 00:11
Galatasaray'da golcü transferi tamam! Galatasaray'da golcü transferi tamam! 00:11
F.Bahçe'ye yıldız isimden kötü haber! F.Bahçe'ye yıldız isimden kötü haber! 00:11