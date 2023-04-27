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Kanarya mesaide

Fenerbahçe bu hafta oynayacağı Sivasspor maçı hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü. Pas çalışması sonrası çabukluk antrenmanı uyguyalayan sarı lacivertliler ardından taktik çalışmalar gerçekleştirdi. Antrenman yarı sahada çift kale maç sonrası şut denemeleri ile sona erdi. Hazırlıklar bugün de devam edecek.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2023 Perşembe 06:50
Kanarya mesaide
Fenerbahçe bu hafta oynayacağı Sivasspor maçı hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü. Pas çalışması sonrası çabukluk antrenmanı uyguyalayan sarı lacivertliler ardından taktik çalışmalar gerçekleştirdi. Antrenman yarı sahada çift kale maç sonrası şut denemeleri ile sona erdi. Hazırlıklar bugün de devam edecek.
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