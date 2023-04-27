Jayden Oosterwolde 22 oldu

Ara transfer döneminde kadroya katılan sol bek Jayden Oosterwolde dün 22 yaşına girdi. 1.89 boyundaki Hollandalı futbolcu için kulübün sosyel medya hesaplarından kutlama mesajı paylaşılarak "Bugün futbolcumuz Jayden Oosterwolde'nin doğum günü. Mutlu yıllar Jayden!" denildi.
Ara transfer döneminde kadroya katılan sol bek Jayden Oosterwolde dün 22 yaşına girdi. 1.89 boyundaki Hollandalı futbolcu için kulübün sosyel medya hesaplarından kutlama mesajı paylaşılarak "Bugün futbolcumuz Jayden Oosterwolde'nin doğum günü. Mutlu yıllar Jayden!" denildi.