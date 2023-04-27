Haberler Fenerbahçe Jayden Oosterwolde 22 oldu

Jayden Oosterwolde 22 oldu

Ara transfer döneminde kadroya katılan sol bek Jayden Oosterwolde dün 22 yaşına girdi. 1.89 boyundaki Hollandalı futbolcu için kulübün sosyel medya hesaplarından kutlama mesajı paylaşılarak "Bugün futbolcumuz Jayden Oosterwolde'nin doğum günü. Mutlu yıllar Jayden!" denildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2023 Perşembe 06:50
Jayden Oosterwolde 22 oldu
Ara transfer döneminde kadroya katılan sol bek Jayden Oosterwolde dün 22 yaşına girdi. 1.89 boyundaki Hollandalı futbolcu için kulübün sosyel medya hesaplarından kutlama mesajı paylaşılarak "Bugün futbolcumuz Jayden Oosterwolde'nin doğum günü. Mutlu yıllar Jayden!" denildi.
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